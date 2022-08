Giovanni Ciacci umiliato prima del GF Vip: la frecciata di lei è un colpo al cuore

In attesa di prendere parte alla prossima edizione del GF Vip, Giovanni Ciacci viene preso di mira proprio da lei: frecciata che ferisce.

Passano i giorni e si avvicina sempre più una nuova attesissima edizione del GF Vip. Il programma è in fase di lavorazione già da mesi ed è pronto a riservare delle grandissime sorprese con un’altra stagione lunghissima (forse anche più della precedente). Prepariamoci, insomma, ad assistere a tutto ciò che Alfonso Signorini sta mettendo in calderone per i prossimi mesi, anche se ancora scarseggiano le ufficialità.

Nomi certi già da tempo erano quelli delle opinioniste. Scelta molto discussa sul web, quella di ridare l’agognata poltroncina a Sonia Bruganelli. Proprio lei, infatti, a conclusione dell’edizione precedente del reality, si era lanciata in dichiarazioni molto chiare sulla sua volontà di non ripetere mai più l’esperienza. Sarà stato probabilmente anche il cambio della compagnia a convincerla, visto che al suo fianco siederà l’amatissima Orietta Berti.

Impazza intanto, il toto-concorrenti sui quali Signorini continua ad essere molto parsimonioso di novità. Sta tenendo gli italiani col fiato sospeso, insomma, aspettando gli ultimi giorni prima di settembre, probabilmente per tirare fuori tutti i suoi assi. Una certezza, però, c’è ed è il primo concorrente ufficiale: Giovanni Ciacci. Una scelta che sta già facendo discutere.

“Era sparito”, la conduttrice usa parole al veleno nei confronti del futuro gieffino

Non è stata tanto la futura partecipazione di Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip a far parlare. Istrionico, creativo e pieno di energia, il costumista e stylist 51enne originario di Siena, porterà sicuramente il suo apporto ad un programma come questo. Dopo una condanna Rai a seguito di un’accusa di ricettazione per un vestito, Ciacci è passato a Mediaset, dove ha tenuto banco nei salottini di Barbara D’Urso.

Negli ultimi giorni, però, è stata una sua confessione a cuore aperto a destare le voci più polemiche del web. Il famoso costumista dalla barba blu in una lunga intervista a Chi, in vista dell’entrata in casa, ha dichiarato di essere sieropositivo. Balza dunque, agli occhi, la volontà del conduttore del GF Vip di voler portare alla luce una tematica tanto delicata quanto importante da trattare in prima serata.

Ed ecco che diversi volti della tv sono scesi in campo dicendo la loro, come Alda D’Eusanio che, intervistata dal settimanale Nuovo, ha dichiarato: “Dal punto di vista televisivo trovo che sia stata una scelta di puro cinismo, sembra che pur di fare ascolti cavalchino qualsiasi cosa“. Ma è stata la conduttrice Caterina Collovati ad usare parole al veleno nei confronti dello stylist. “Non vorrei che sfruttasse la situazione per tornare in tv, visto che in parte era sparito. Non mi piace che si metta la medaglietta del sieropositivo“, ha tuonato la giornalista. Ed è polemica ancora prima di iniziare.