Signorini ci ricasca e scippa i pupilli di Maria: nomi bomba al GF Vip

Alfonso Signorini si sta preparando per tornare in onda con una nuova edizione del Grande Fratello Vip, la settima in onda su canale 5 e la quarta condotta da lui, il 19 settembre ma almeno per il momento il cast non sembrerebbe essere stato ancora scelto ed è in procinto di essere perfezionato.

In rete però non mancano le prime anticipazioni a riguardo e l’esperto di gossip Alessandro Rosica, attraverso la pagina Instagram de L’Investigatore Social, ha rivelato che il conduttore avrebbe messo gli occhi su due pupilli di Maria De Filippi che durante il corso della loro esperienza nei suoi format si sono fatti notare e non poco creando dinamiche sempre nuove ed avvicinenti.

Anticipazioni GF Vip: Alfonso Signorini prende in prestito i pupilli di Maria

Le anticipazioni del GF Vip, che hanno visto chiudersi le porte per la famosa ex tronista, rivelano che Alfonso Signorini avrebbe messo gli occhi su due pupilli di Maria De Filippi che potrebbero creare non poche dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia. Di chi stiamo parlando?

Il primo nome che ha fatto l’esperto di gossip è Luciano Punzo, ex protagonista di Temptation Island che durante il corso della sua esperienza all’interno del programma ha trovato l’amore con Manuela Carrera che aveva scelto di mettersi in gioco perchè dubitava della sua relazione passata. L’altro nome proviene dallo stesso programma è quello di Valeria Liberati, che è collegata con ben due concorrenti della passata edizione.

Ovvero Manila Nazzaro, con cui ha partecipato insieme ed ha instaurato un ottimo rapporto di amicizia, e Alessandro Basciano con cui è scappato anche il bacio quando lei era impegnata durante il corso del programma, e siamo sicuri che la sua presenza all’interno del programma darà una bella scossa a tutti gli altri vipponi. Per attenderne la conferma non ci resta dopo di tutto che aspettare l’ultima parola che come sempre spetta ad Alfonso Signorini.