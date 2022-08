Da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip? Spunta tutta la verità

Dal trono di Uomini e Donne alla casa del Grande Fratello Vip 7 come concorrente? Dopo i vari rumors, spunta tutta la verità.

Il countdown per l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip è cominciato ufficialmente. Alfonso Signorini e le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti accoglieranno i nuovi inquilini della casa di Cinecittà, probabilmente il 19 settembre, salvo cambiamenti dell’ultima ora.

Per scoprire il cast ufficiale, tuttavia, occorrerà aspettare ancora qualche settimana. Finora, infatti, nonostante vari indizi e indiscrezioni varie, l’unico nome ufficiale, confermato dallo stesso Signorini sulle pagine di Chi, è Giovanni Ciacci. Sono, tuttavia, tanti i rumors e i nomi che continuano a circolare sul web e tra questi c’è anche quello di un’ex tronista di Uomini e Donne.

Ex tronista di Uomini e Donne concorrente del Grande Fratello Vip 7? Lei rompe il silenzio

Tra i protagonisti delle scorse edizioni di Uomini e Donne accostati al Grande Fratello Vip 7 spunta anche il nome di Andrea Nicole. Tutto è nato dalle seguenti dichiarazioni di Alfonso Signorini ha rilasciato ai microfoni di Libero:

“Se è controproducente trattare il tema LGBTQ? Secondo me no, anzi, credo che sia importante farlo. Basta non esagerare. Anzi è importante anche parlare delle persone transgender. Vedere 5 persone trans su Rai 2 mi ha fatto molto piacere. Bisogna andare oltre gli stereotipi. Sono uno a cui piace conoscere, capire e vedere la quotidianità, le difficoltà degli altri. E non è detto che non tratti questo aspetto anche nella prossima edizione del GF Vip“.

Qualcuno ha pensato immediatamente ad Andrea Nicole dimenticando che l’ex tronista di Uomini e Donne è a tutti gli effetti una donna.

Andrea Nicole è così intervenuta sulla vicenda e, attraverso una diretta Instagram, come fa sapere Biccy, ha fatto chiarezza sui rumors che la vorrebbero concorrente del Grande Fratello Vip 7.

“Stanno uscendo varie voci su una mia partecipazione al GF Vip? Io non ne so nulla davvero. Io sono sempre l’ultima a sapere le cose. Devo vedere cosa dicono gli articoli? Vado anche a leggere, ma davvero non ne so nulla“, ha spiegato l’ex tronista. Il concorrente transgender che potrebbe entrare nella casa potrebbe essere Elenoire Ferruzzi che sarebbe anche la proprietaria dello smalto rosso Chanel, uno dei tanti indizi lanciati da Signorini.