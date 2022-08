Così il trucco labbra dura davvero a lungo (anche ai matrimoni)!

Far durare il trucco labbra sembra un’impresa impossibile, soprattutto quando portandolo per molte ore mangiando e bevendo! Ecco il segreto!

Le cose si complicano soprattutto a causa delle ultime tendenze della moda, che preferiscono di gran lunga un trucco labbra lucido e brillante, che purtroppo però va via in un batter d’occhio.

L’estate è anche il periodo in cui trascorriamo più tempo fuori, mangiando e bevendo con gli amici o alle cerimonie che si celebrano in questo periodo.

Proprio per questo motivo diventa essenziale capire come realizzare un trucco che dura, che sia lucido o matte.

Una delle soluzioni da vere professioniste consiste nell’applicare un primer labbra prima di mettere il rossetto. Questo cosmetico è purtroppo molto sottovalutato e molte donne non lo conoscono o non lo utilizzano.

Si tratta sicuramente di un prodotto molto utile, soprattutto quando si tratta di affrontare giornate impegnative in cui il nostro trucco labbra dovrà superare molte prove differenti.

Se però acquistare un primer non è nelle nostre intenzioni è possibile far durare il trucco labbra anche utilizzando una combinazione di prodotti che sicuramente già possediamo.

Si tratta semplicemente di utilizzare i prodotti giusti nelle giuste combinazioni, a seconda ovviamente del risultato che si intende ottenere.

Come far durare il trucco labbra con un finish lucido

Il trucco labbra dal finish shiny o addirittura glossy si realizza utilizzando prodotti cremosi o addirittura gloss colorati o trasparenti.

Si tratta di un make up che regala al viso un aspetto giovane, radioso e fresco, tuttavia questo tipo di trucco labbra è completamente inadatto a “maratone” molto lunghe.

Per questo motivo è assolutamente sconsigliabile utilizzare solo un rossetto cremoso o addirittura solo un gloss se abbiamo bisogno di rimanere truccate in maniera impeccabile il più a lungo possibile.

La strategia giusta è invece quella di creare diversi strati di make up utilizzando diversi tipi di cosmetici.

La matita labbra

La matita labbra è un’alleata importante per realizzare un trucco duraturo ma soprattutto impeccabile. Questo prodotto è essenziale per correggere la forma delle labbra qualora presenti delle piccole imperfezioni o asimmetrie: qui ti spieghiamo come fare a seconda della forma delle tue labbra.

A seconda dell’effetto che si vuole ottenere si dovrà scegliere una matita labbra dello stesso colore del rossetto (scelta perfetta per creare una base compatta con il rossetto che sarà applicato sulla matita) oppure più scura, come suggerisce una tendenza tornata recentemente di gran moda: il trucco labbra anni 90/2000.

Se abbiamo deciso di utilizzare una matita più scura del rossetto che andremo ad applicare tracceremo soltanto il contorno delle labbra. Al contrario, se abbiamo deciso di utilizzare una matita dello stesso colore del rossetto le labbra dovranno essere riempite completamente con la matita.

Tinta labbra o rossetto matte long lasting

Dopo la matita sarà necessario applicare una tinta labbra o un rossetto matte long lasting. Il consiglio è di utilizzare poco prodotto, giusto il necessario per coprire le labbra e uniformare il colore della matita.

La scelta del colore della tinta sarà fondamentale. Se abbiamo colorato tutte le labbra con la matita il colore dei due prodotti dovrà essere il più simile possibile. Al contrario, se abbiamo scelto di utilizzare una matita che rimanga più scura dovremo utilizzare un colore nude, simile al colore delle labbra.

Rossetto cremoso o gloss labbra

Dopo aver accuratamente creato la base del trucco labbra bisognerà aggiungere un tocco lucido e luminoso che ci assicurerà anche un ottimo comfort, mantenendo le labbra idratate.

I prodotti ideali da utilizzare sono un rossetto cremoso leggermente più chiaro della tinta labbra oppure un gloss trasparente o leggermente colorato. Il gloss è assolutamente da preferire se abbiamo utilizzato un rossetto matte come base: eviterà la creazione di strati troppo spessi di make up.

Se abbiamo utilizzato una tinta labbra, invece, potremo utilizzare indifferentemente un rossetto cremoso (da applicare principalmente al centro delle labbra per farle apparire più voluminose) oppure il gloss.

In questo modo la base del trucco labbra durerà per moltissime ore. Quello che andrà via, asportato dai fazzoletti o dal cibo, sarà solo lo strato più superficiale del make up. Per ritoccare il trucco ed essere pronte in un batter d’occhio per le fotografie basterà semplicemente portare il gloss nella borsetta e applicarlo al volo!