Brutto colpo per Giulia Salemi, al suo posto al GF Vip entra lei

Giulia Salemi potrebbe avere un ruolo nel prossimo GF Vip, ma non sarà una concorrente: il posto soffiato da lei.

Reginetta assoluta del web, Giulia Salemi continua ad essere uno dei personaggi più amati in Italia. L’influencer coinvolge quotidianamente i tantissimi fan sulle sue pagine social, parlando di beauty, fashion o semplicemente condividendo i momenti della sua vita quotidiana. Già presente nel panorama dello spettacolo, ha avuto il suo vero scatto di popolarità sicuramente con l’edizione 2020 del GF Vip.

Tornata per la seconda volta nella casa con la porta rossa, la Salemi si è fatta conoscere in una veste diversa e più intima, facendo sognare i telespettatori con la nascita, sotto gli occhi delle telecamere, dell’amore con il bel Pierpaolo Pretelli. Una storia che ancora oggi va a gonfie vele e che combatte i più pesanti rumors, che spaziano tra crisi e matrimonio. Soltanto lo scorso 31 luglio, il web aveva lanciato i sospetti che tra i due le cose non andassero bene, semplicemente perché il giorno del compleanno di lui, Giulia non gli aveva dedicato alcun post su Instagram.

Da quello di passa alle possibili nozze, alle quali stando alle ultime indiscrezioni, la coppia potrebbe essere vicina. Insomma, il pubblico continua ad amare Giulia e chiede a gran voce di rivederla al GF Vip. C’è qualcuno, però, che sarebbe pronto a soffiarle il posto.

Fariba Tehrani al GF Vip, Giulia risponde così

Diventa improbabile pensare che per Giulia Salemi ci sia la possibilità di rientrare in casa per la terza volta. Pare però, sempre più affidabile, la voce secondo cui a varcare la porta rossa il prossimo 19 settembre sarà la madre Fariba Tehrani. Manca sempre meno alla prossima edizione, ma ancora Alfonso Signorini si diverte a tenere col fiato sospeso.

Unico nome ufficiale è stato fino ad ora, quello di Giovanni Ciacci ma probabilmente siamo vicini ad un’altra rivelazione. É stato Davide Maggio, fonte affidabilissima, a dichiarare che Fariba è pronta a scendere in campo, regalando perle di divertimento e imprevedibilità. Ovviamente, qualora così fosse, avrà tutto il sostegno da parte di figlia e genero che non vedono l’ora di veder realizzato il suo sogno.

Ma che futuro legato alla casa più spiata d’Italia potrebbe esserci per Giulia Salemi a questo punto? The Pipol Tv ha lanciato l’indiscrezione secondo cui l’amatissima influencer potrebbe tornare a Cinecittà per lavorare al GF Vip, ma in una veste del tutto nuova. Lo scorso anno la fidanzata di Pretelli è stata la conduttrice di GF Vip Party, mentre quest’anno “potrebbe avere un ruolo in studio, nel backstage, con i coinquilini appena eliminati”, rivela il magazine.