Spettacolare e coreografico, questo tronchetto è il re di tutti i dolci morbidi

Cacao e nocciole, cioccolato e panna, mascarpone ed estratto di vaniglia: tanti sapori mescolati insieme per un tronchetto da applausi

Una pasta biscotto insaporita al cacao e riempita con una crema al mascarpone, panna e nocciole.

Non vi basta? E allora aggiungiamo una glassa con cioccolato fondente, panne ed estratto di vaniglia. Portare a tavola un dolce così è da applausi.

Tronchetto al cacao con crema di nocciole, conserviamolo così

Questo tronchetto al cacao con crema di nocciole resta morbido per alcuni giorni se conservato sotto una campana di vetro oppure nella pellicola da cucina.

Ingredienti:

4 uova medie

4 cucchiai colmi di farina

2 cucchiai di cacao amaro

60 g zucchero semolato

1 bustina di lievito in polvere

Per la crema

300 g di mascarpone

300 ml di panna fresca

120 g di nocciole spellate

2 cucchiai di zucchero a velo

Per la glassa

250 ml di panna fresca

200 g di cioccolato fondente

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Preparazione:

Usando le fruste elettriche, montiamo in una ciotola le uova intere insieme allo zucchero semolato. Andiamo con una velocità media per una decina di minuti, fino a quando otteniamo un composto chiaro e spumoso.

A quel punto cominciamo ad incorporare la farina un cucchiaio per volta, già setacciata insieme al lievito e al cacao amaro. Quando è tutto ben incorporato, il composto è fluido e senza grumi possiamo passare alla cottura.

Prendiamo uno stampo quadrato, coperto da carta forno, e preriscaldiamo il forno a 180°. Poi versiamo la base del tronchetto e livelliamola bene prima di infornare per circa 20 minuti. Quando è pronta, spolverizziamola subito con lo zucchero semolato, poi arrotoliamola direttamente nella carta da forno lasciandola riposare per 30 minuti.

Intanto che aspettiamo, prepariamo tutto il resto. Tritiamo le nocciole con un coltello in modo grossolano e poi teniamo da parte, per passare al resto della crema.

Montiamo con le fruste a neve abbastanza ferma la panna. Poi in una ciotola mescoliamo il mascarpone con lo zucchero a velo, unendo la panna montata e successivamente anche le noci tritate. Mescoliamo tutto e la crema per farcire il tronchetto è pronta.

Riprendiamo la base del nostro dolce, srotoliamola sul piano di lavoro e poi farciamola con la crema al mascarpone, panna e nocciole spalmandola bene. Poi richiudiamo di nuovo il tronchetto arrotolandolo e sigilliamolo con la carta stagnola.

Mettiamo tutto in frigorifero per almeno 2 ore e intanto prepariamo la glassa. Facciamo sciogliere a bagnomaria il cioccolato, poi aggiungiamo metà della panna, mescoliamo bene con una spatola in silicone e lasciamo raffreddare. A parte montiamo il resto della panna e quando è pronta aggiungiamola al cioccolato, insieme al cucchiaino di estratto di vaniglia, mescolando bene per una glassa uniforme.

Infine tiriamo fuori il tronchetto dal frigorifero e decoriamolo a piacere con la glassa al cioccolato e panna. Deve essere consumato freddo, portiamolo in tavola all’ultimo.