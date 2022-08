Ilary Blasi, vita stravolta dopo Totti? Dal look al lavoro, scelte drastiche

Ilary Blasi cambia tutto dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti? Dal look al lavoro, le presunte scelte drastiche della conduttrice.

Ilary Blasi sarebbe pronta a cambiare tutto dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. Dopo aver ufficializzato la separazione, Ilary ha lasciato l’Italia per rilassarsi in Africa con i figli Christian, Chanel e Isabel e la sorella Silvia. Rientrata a Roma, si è poi trasferita a Sabaudia per rilassarsi sulla spiaggia in cui ha sempre trascorso parte delle sue estati durante gli anni di matrimonio con Totti e, dopo aver lasciato Sabaudia dove, ora, si trova Totti con i figli, ha scelto di rifugiarsi sulle Dolomiti.

L’attuale momento, per Ilary, è particolarmente intenso. Dopo 17 anni di vita matrimoniale, la conduttrice sta ricostruendo tutto e, secondo indiscrezioni raccolte dal settimanale Di Più Tv sarebbe pronta a cambiare diverse cose della sua vita.

Ilary Blasi: dal cambio look al ritorno all’università

Secondo quanto fa sapere il settimanale Di Più Tv, pare che Ilary Blasi stia pensando di cambiare look dopo aver visto le foto di Noemi Bocchi, la donna che continua ad essere accostata a Totti. Noemi, infatti, è bionda come Ilary e ha un fisico snello, asciutto e allenato esattamente come la conduttrice.

“Quando Ilary è tornata dalla Tanzania ha pensato di tagliarsi i capelli. Appena sono cominciate a uscire le foto di Noemi ha deciso di cambiare look”, si legge su Di Più Tv.

Attualmente, tuttavia, Ilary Blasi che sarebbe stata tradita anche da un amico, sfoggia ancora lo stesso look. I capelli sono ancora biondi e lisci e l’immagine non è assolutamente cambiata. La conduttrice, tuttavia, starebbe pensando di prendersi una pausa dalla televisione al punto che non avrebbe alcuna intenzione di rilasciare interviste sulla fine del suo matrimonio neanche all’amica Silvia Toffanin.

Infine, pare che abbia intenzione di concentrarsi su se stessa e tornare all’università. “Ilary si era iscritta a Scienze della Comunicazione prima del matrimonio e gli amici sostengono che ora voglia riprendere gli studi e dedicarsi finalmente a se stessa” avrebbero fatto sapere alcuni amici a Di Più Tv.