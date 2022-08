Test: come ha fatto l’albergatore ad accontentare tutti?

L’albergatore è riuscito ad accontentare tutti, ma è impossibile! Come ha fatto? Risolvi il test e scopri il mistero: hai solo trenta secondi

Un gruppo di amici decide di prenotare un viaggio approfittando della disponibilità di tutti. La comitiva è composta da sette persone, tre uomini e quattro donne. Due dei componenti sono parenti mentre gli altri sono amici o colleghi. Il gruppo si presenta in albergo per effettuare il check-in, l’appuntamento era per le 10 ma Mario si è svegliato tardi e la comitiva ha tardato di qualche minuto.

L’albergatore non ha protestato a causa del ritardo ma ha spiegato alla comitiva di amici di avere soltanto sei letti: “Ogni letto ha una lettera diversa, A, B, C, D, E, F. Proverò a trovare a tutti voi una sistemazione, lo prometto”. Dopo aver pronunciato queste parole, l’albergatore inizia a cercare una soluzione, si consulta con un membro dello staff e torna dopo pochi minuti, molto sorridente.

“Due viaggiatori dormiranno nel letto A, uno nel letto B e sono tre; uno nel letto C e siamo a quattro; un altro dormirà nel letto D e sono cinque; poi uno nel letto E e siamo a sei”. Poi prende uno di quelli che aveva sistemato nel letto A e lo sposta nel letto F: “Così siamo a sette, siete contenti?”. I sette amici dormono in sei letti, ma come ha fatto l’albergatore? Qual è il metodo che ha utilizzato per sistemare l’intera comitiva? Ragiona con calma ma non perdere troppo tempo, hai soltanto trenta secondi per risolvere il mistero. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Ecco la soluzione del test di oggi: se leggi il testo troppo velocemente, rischi di contare due volte lo stesso viaggiatore. È proprio questa la trappola di questo test di logica e ragionamento. Chi ascolta non si accorge del fatto che un viaggiatore sia stato contato due volte e impazzisce. È accaduto a molte persone che hanno provato a risolvere il test sui social. E tu, hai indovinato o stai ancora contando gli amici della comitiva?