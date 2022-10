Francesco Totti fa sul serio: arriva il grande passo che nessuno si aspettava

By

Mentre la separazione completa da Ilary è ormai quasi compiuta, la nuova love story di Francesco Totti va avanti: ora arriva il grande passo che nessuno si aspettava.

Le vite di Francesco Totti e Ilary Blasi viaggiano ormai su due binari molto distanti. La soap di cronaca rosa dell’anno continua ad arricchirsi ogni giorno di nuovi tasselli, che riempiono il web di sorprese. Non è di certo una scelta simile, quella che hanno fatto dopo la separazione ufficiale, che ormai diventa sempre più concreta anche sul piano legale. Lei, ha deciso di godersi l’affetto familiare e il relax, passando da un viaggio all’altro in giro per il mondo.

Lui, invece, è più determinato che mai a viversi la sua nuova love story con Noemi Bocchi. Negli ultimi giorni si è riaccesa la bagarre a colpi di social tra gli ex coniugi. Una paparazzata ha portato sulle pagine dei giornali la prima vera foto di coppia del Pupone con la nuova dama, che aveva organizzato per lui un 46esimo compleanno coi fiocchi.

Naturalmente il colpo basso non è passato inosservato agli occhi della conduttrice dell’Isola, che ha risposto con altrettanto smacco. In una storia su Instagram, si è ripresa di fronte al negozio Rolex, mimando l’atto di rubare con la mano. Un chiaro riferimento alle accuse che il marito le ha rivolto qualche tempo fa. La distanza tra i due è sempre più palpabile, probabilmente anche a causa dell’ultimo grande passo del numero 10.

Convivenza in vista: Totti pronto a traslocare con Noemi

Ebbene sì, sembra proprio che il Pupone sia pronto a costruirsi la sua “nuova famiglia”. E lo fa con un grandissimo e decisivo passo: la convivenza. A lanciare la bomba è stata La Repubblica, secondo cui Francesco Totti avrebbe già abbandonato la zona di Roma Sud per raggiungere la sua amata dall’altra parte della città. Ma c’è di più, perché l’ex calciatore avrebbe addirittura comprato un nuovo nido d’amore.

Si tratta di una casa nella località di Vigna Clara. Dalle indiscrezioni emerge che l’abitazione sarebbe collocata in un noto complesso sicuramente di lusso, con tanto di piscine e campi da tennis. Facile ipotizzare che, a dispetto delle ultime scintille con l’ex moglie, il numero 10 sarebbe pronto a fare le valigie ed iniziare la sua nuova vita con la Bocchi e i figli di lei, nati dal rapporto con l’ex marito.

Insomma, se un nuovo sentiero si apre di fronte al Pupone, i rapporti con l’ex moglie sono sempre più ai ferri corti. Agli occhi dei follower di Instagram non è sfuggito l’ultimo evidente atto di allontanamento nei confronti della famiglia Blasi. Francesco Totti ha deciso di “tagliare i ponti” anche sui social con le sorelle di Ilary, Melory e Silvia, rimuovendo il “Segui” dai loro profili. Stessa cosa anche per gli ex cognati, da cui ha preferito prendere le distanze sui social.