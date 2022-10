Il tuo cappotto di lana preferito si è rovinato? Ecco tre modi facili per farlo tornare come nuovo!

Il tuo cappotto di lana preferito si è rovinato e non puoi più indossarlo? Ti risolviamo il problema in questa guida di stile targata CheDonna, perché stiamo per scoprire tre modi che non immaginavi per migliorare il tuo cappotto di lana!

In inverno non c’è niente di più alla moda e allo stesso tempo confortevole che indossare un bel cappotto di lana. C’è solo un problema: con il passare del tempo si rovina e non possiamo più indossarlo. Da oggi tutto cambierà perché stiamo per scoprire tre modi semplicissimi per trasformare il tuo cappotto di lana rovinato e farlo diventare come nuovo!

In inverno il capo spalla che indossiamo è il capo più importante, perché a causa del freddo della stagione indossiamo il cappotto per uscire e raramente lo togliamo. In questo modo l’unico capo del nostro look in vista è proprio il cappotto, e per questo deve essere sempre perfetto.

Infatti il cappotto di lana è uno dei capi più trendy negli ultimi anni, sia per la comodità sia per lo stile! Di tendenza lungo e oversize, nei colori caldi, come il beige o il camel, oppure nelle tonalità moda, come il rosa o l’azzurro.

Il problema dei cappotti però è uno solo: con l’utilizzo tende a rovinarsi, a fare i cosiddetti “pallini”. Quando succede non riusciamo a risolvere e finiamo per non indossare più il nostro cappotto preferito.

Da oggi tutto cambierà, perché stiamo per scoprire tre modi per rinnovare il nostro cappotto di lana preferito rovinato dal tempo!

Trasformare il cappotto di lana è possibile? Si, con questo tre semplici trucchetti di stile!

Quando utilizziamo alcuni tessuti, ad esempio la lana, nei nostri look, siamo consapevoli del fatto che sono più delicati di altri, e che quindi dovremo utilizzarli con più attenzione. Questo è il primo trucchetto per evitare che il nostro cappotto di lana si rovini!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i tre trucchetti di stile per trasformare il nostro cappotto di lana rovinato:

pettinare il tessuto: con la spazzola per i tessuti pettinate le zone del cappotto che sembrano più rovinate. Se si sono già formati i famosi “pallini” tagliateli a filo. Il cappotto non si rovinerà e sembrerà come nuovo!

con la spazzola per i tessuti pettinate le zone del cappotto che sembrano più rovinate. Se si sono già formati i famosi “pallini” tagliateli a filo. Il cappotto non si rovinerà e sembrerà come nuovo! coprite con sciarpe e mantelle: un modo semplice e di tendenza per utilizzare il cappotto di lana è quello di abbinarlo con maxi sciarpe o mantelle. Si andranno a coprire eventuali difetti del cappotto e costruiremo un look di tendenza!

un modo semplice e di tendenza per utilizzare il cappotto di lana è quello di abbinarlo con maxi sciarpe o mantelle. Si andranno a coprire eventuali difetti del cappotto e costruiremo un look di tendenza! patchwork: ultima alternativa è il patchwork, ossia utilizzare dei tessuti diversi per coprire i difetti del cappotto. Cuciteli letteralmente sopra al vostro cappotto, scegliete tessuti diversi, colorati e a fantasia. Non solo avremo salvato il nostro cappotto preferito ma ne avremo realizzato uno unico al mondo!

Adesso che abbiamo visto tutti i segreti per rinnovare il cappotto invernale non vi ferma più nessuno! Realizzate il vostro look di tendenza, sarete al top!