Ilary-Totti, l’ultima sfida a colpi di social: il gesto inequivocabile della conduttrice

Prosegue la sfida a colpi di social tra Ilary Blasi e Francesco Totti, questa volta la conduttrice fa un gesto inequivocabile che lascia a bocca aperta.

La soap opera mediatica che ha intrattenuto dalle pagine rosa durante questa estate continua a regalare fantastici nuovi capitoli. Parliamo naturalmente della separazione più chiacchierata degli ultimi mesi: quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Dal fatidico giorno dei comunicati disgiunti sono stati già tantissimi i tasselli che si sono aggiunti man mano, costruendo sempre più una storia su cui c’è ancora poca chiarezza.

I due sono arrivati al punto di stoccarsi mediaticamente a colpi di accuse, in quella che sembra quasi una sfida a “chi ha tradito chi”, mentre nel frattempo hanno deciso di proseguire con le loro vite in modi decisamente differenti. Se la conduttrice ha scelto una serie di mete in cui trascorrere delle vacanze lontana dal caos (si fa per dire) ritrovando la sua “calma zen”, lui invece, fa passi avanti con la sua Noemi Bocchi.

Nelle ultime ore Diva e Donna è riuscita a pubblicare in esclusiva “le foto più attese”, come si legge in copertina. Ebbene sì, la neo coppia si è fatta beccare durante una festa a sorpresa organizzata da lei per il 46esimo compleanno del Pupone, con tanto di cena a base di pesce, mare e figli al seguito. Probabilmente questo ultimo colpaccio non avrà lasciato indifferente la Blasi, che ha risposto sui social con un gesto inequivocabile.

Il negozio di Rolex: l’ironia che ha spiazzato il web

Naturalmente la prima foto di coppia Totti-Noemi non poteva di certo lasciare con le mani in mano la spumeggiante Ilary Blasi, che nella scorsa giornata ha lasciato a bocca aperta il web con il suo ultimo gesto ironico che non è passato per nulla inosservato. Si può dire che una vera e propria “battaglia” mediatica sia in atto e non c’è nulla che possa sorprenderci a questo punto di più di ciò che già stiamo vedendo.

Sappiamo già bene che negli ultimi tempi la conduttrice è diventata molto social, condividendo aggiornamenti sulla sua vita e spesso anche qualche foto in cui appare il tutta la sua bellezza e sensualità. Il tono della sua ultima storia, però, era decisamente di tutt’altro tipo. Nelle ultime ore, la mattatrice dell’Isola ha condiviso nelle sue stories un breve video, in cui si ritrae volutamente con alle sue spalle il negozio di Rolex. Ma non è ancora tutto.

Come se non fosse chiaro il riferimento alle accuse rivolte a lei e alla famiglia, simula facendo l’occhiolino un gesto che altro non può significare che “rubare”. Ultima chicca a condire il tutto? I nomi nei tag. Ebbene sì, la Blasi tagga nel suo video Francesca Manzini, che ne fa l’imitazione, Striscia la Notizia e proprio lui, Francesco Totti. Naturalmente non ci aspettavamo un “ricondividi” dal Pupone, eppure chissà che una bella risposta a suon di social non stia già bollendo in pentola.