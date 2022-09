Ilary Blasi si mostra di profilo e spiazza tutti: le forme non mentono

Ilary Blasi stupisce ancora una volta sui social, dopo la separazione da Totti si mostra di profilo: inevitabile notare le forme.

Anche a fine estate, gli occhi continuano ad essere puntati su di loro. Ilary Blasi e Francesco Totti hanno passato gli ultimi mesi isolati l’uno dall’altro, affrontando la separazione in modi decisamente differenti. Lei, dopo i comunicati stampa ufficiali, ha deciso di girovagare per il mondo.

Un allontanamento “fisico” da tutto ciò che l’ha gettata nel turbine mediatico, vagando tra mete da sogno tra cui Zanzibar, le Dolomiti e la Croazia. Allo stesso tempo, però, è tornata ad essere molto social, condividendo sul suo profilo Instagram scatti seducenti e cronache delle sue giornate, quasi come una dimostrazione volontaria di forza. Altra storia per lui, invece, che sembra portare avanti la relazione con Noemi Bocchi ormai ai limiti dell’ufficialità.

Seppur pare che la donna sia stufa di vivere nell’ombra, per il momento neppure i migliori paparazzi d’Italia sono riusciti a immortalare la scena perfetta in cui i due appaiono insieme o intenti in atti romantici. Nulla da fare, insomma, per ora il Pupone ancora non si smuove e cerca di mantenere una certa riservatezza, mentre per l’ex coppia è già iniziato il duro percorso della battaglia legale. Oggi Ilary, però, ha lasciato ancora una volta senza fiato il web.

Troppo magra? Ilary mostra il profilo in hotel: forma invidiabile

Negli ultimi mesi le foto e i video pubblicati da Ilary Blasi sul suo profilo social hanno destato parecchie polemiche. C’è chi l’ha additata più volte di essere “troppo magra”, un cambiamento che poi col tempo è stato attribuito al forte stress che la conduttrice stava vivendo già da un anno. Lei, però, sprezzante delle critiche, ha continuato a mostrarsi più bella che mai e questa volta si è messa di profilo.

Indossando una salopette in denim chiaro con instagli cut-out laterali all’altezza dei fianchi, nelle sue ultime stories la conduttrice si è mostrata con quest’altro outfit mozzafiato, rispondendo con un bello schiaffo morale a chi ha tanto parlato della sua forma fisica. L’ex letterina si volta di profilo, ondeggiando nello specchio di un lussuosissimo bagno, probabilmente quello dell’hotel in cui sta alloggiando attualmente a Roma.

La Blasi appare in una silhouette invidiabile, con ventre piatto e curve al posto giusto, sprezzante di chi diceva il contrario. Trucco e capelli la rendono ancora più perfetta, con un biondo ossigenato brillante che mette in risalto l’abbronzatura. Negli ultimi giorni la mattatrice dell’Isola dei Famosi ha voluto smontare ulteriori voci che parlavano dell’attuale convivenza sotto lo stesso tetto degli ex coniugi presso la mega Villa romana. Nelle sue stories si è geolocalizzata presso un noto albergo della zona, dimostrando così di non avere nulla a che fare con Totti.