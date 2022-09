Ilary Blasi, look mozzafiato per primo giorno di scuola di Isabel: incantevole

Ilary Blasi incanta tutti con il look mozzafiato che ha sfoggiato per accompagnare la figlia Isabel a scuola: semplice e glamour!

Ilary Blasi semplicemente stupenda con un look semplice, ma alla moda che ha scelto di sfoggiare per accompagnare la figlia Isabel a scuola che ha cominciato la prima elementare. Dopo un’estate di vacanze, la conduttrice è rientrata a Roma per preparare il ritorno a scuola dei figli Cristian, Chanel e Isabel. Se i primi due sono ormai adolescenti, la più piccola che ha compiuto sei anni lo scorso marzo, ha affrontato il suo primo giorno di prima elementare accompagnata da mamma Ilary.

Per l’occasione, la conduttrice ha scelto un look molto semplice attirando comunque l’attenzione dei fotografi del settimanale Chi che, nel numero in edicola dal 7 settembre, pubblica le foto di Ilary mentre accompagna la sua bambina a scuola.

Ilary Blasi: pantalone largo e top, così incanta tutti il primo giorno di scuola della figlia Isabel

Cosa indossare per il primo giorno di scuola per passare inosservati e lasciare la scena ai propri figli? Rispondendo a questa domanda, Ilary Blasi che, sui social, ha risposto al gossip su Francesco Totti e Noemi Bocchi, ha scelto di puntare su un look fresco, semplice, molto casual. Pantalone largo, top annodato che lascia leggermente scoperto il ventre e sandalo basso per Ilary che lascia i capelli biondi e sciolti e sceglie un make up quasi invisibile approfittando dell’abbronzatura che è ancora ben visibile sul suo viso.

Un look semplice che la conduttrice ha scelto per non attirare troppo l’attenzione, ma i paparazzi del settimanale Chi hanno prontamente immortalato tutto. Dopo le vacanze trascorse proprio con i figli, le sorelle e gli amici, Ilary, a Roma, si rifugia tra le braccia amorevoli di Cristian, Chanel e Isabel con cui ritrova il sorriso.

La nuova vita a Roma della Blasi, dunque, si divide tra i vari impegni da mamma. Il pubblico, nel frattempo, si chiede quando tornerà in tv. Per il momento, tutto tace. Ilary sembra concentrata esclusivamente sui figli con cui sta voltando pagina dopo la fine del lungo matrimonio con Totti con cui ha fatto sognare tutti per vent’anni.