Stai perdendo molti capelli? Forse fai questo troppo spesso, occhio

Attenzione a non commettere questo gravissimo errore, altrimenti rischierai di perdere una quantità infinita di capelli.

Forse l’hai sentito da un’amica o magari lo hai letto da qualche parte, ma a prescindere dalle informazioni che hai sullo shampoo e sulla caduta dei capelli, la verità è che lavarli ogni singolo giorno non ti farà perdere i capelli, a patto che si utilizzi lo shampoo giusto.

Anzi, mantenere i capelli puliti e rimuovere prodotti, oli, agenti inquinanti e altri accumuli può effettivamente migliorare la salute dei capelli e del cuoio capelluto.

Attenzione allo shampoo che utilizzi se non vuoi rischiare di perdere i capelli

Come il nostro viso, anche il cuoio capelluto produce olio, chiamato anche sebo. Nella giusta quantità, il sebo può mantenere la pelle idratata e dare ai capelli una sana lucentezza e una consistenza morbida.

Ma una quantità eccessiva di sebo può rendere il cuoio capelluto un terreno fertile per la forfora. Allo stesso modo, la mousse, i gel, la lacca e persino lo shampoo secco che utilizziamo nella nostra routine di bellezza possono accumularsi sul cuoio capelluto, proprio come il trucco può accumularsi sul viso se non viene pulito in modo adeguato. Questo strato di residui può ostruire i follicoli piliferi, portando alla perdita dei capelli. Chi fa lo shampoo solo una volta alla settimana o poco più è particolarmente soggetto a questo problema.

Lavare la chioma frequentemente può migliorare la sua salute eliminando tutti i residui e dando ai follicoli spazio per crescere. Tutti noi perdiamo in media 80-100 capelli al giorno come parte del ciclo naturale di crescita. Questi vengono poi sostituiti da nuovi follicoli. Uno shampoo regolare aiuta a togliere di mezzo i follicoli che cadono per far posto a quelli nuovi. Uno dei motivi per cui le persone possono avere un’impressione sbagliata di fare lo shampoo tutti i giorni è che temono che così facendo i capelli si secchino, rendendo i follicoli più inclini a danni e rotture.

Questo non è causato dallo shampoo, di per sé, ma dagli shampoo che contengono troppi detergenti aggressivi o sostanze chimiche. Naturalmente, anche uno shampoo che non fornisce sufficienti agenti detergenti non sarà di grande aiuto. La maggior parte degli shampoo fanno un ottimo lavoro per trovare una via di mezzo tra questi due estremi, con detergenti delicati che si prendono cura del problema senza lasciare i capelli secchi o danneggiati.