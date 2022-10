Il metodo geniale per profumare il bagno senza prodotti chimici o candele

Vuoi profumare il bagno con un metodo unico? E’ così pratico, veloce ed economico che neanche te ne accorgerai di un profumatore: la toilette emanerà il tuo odore preferito!

Imparare a prendersi cura della casa non significa soltanto faticare, ma diventare furbi! Piccoli gesti possono rivoluzionare gli ambienti in cui vivi ogni giorno la tua vita attraverso le percezioni quotidiane. Sai quanto è importante l’olfatto per mantenere un clima sereno ed accogliente? E’ il primo senso che viene condizionato dall’area circostante, ed è quello che precede e condiziona di conseguenza, tutti gli altri.

Tra le stanze più puzzolenti non possiamo che affermare che il bagno e la cucina, siano quelle peggiori. Perché sono le azioni compiute all’interno di queste ultime a determinare gli odori.

L’obiettivo non è solo quello di igienizzare a fondo, ma è anche quello di cospargere con profumazioni gradevoli anche le zone che non emanano odori piacevoli. Ovviamente, non ti stiamo né indicando di acquistare prodotti costosi, né tantomeno di spostare mobili o rivoluzionare casa.

Un piccolo gesto può davvero rivoluzionare il modo in cui ti occupi dei tuoi ambienti preferiti. Nello specifico, puoi rendere il bagno profumato senza dover mettere cianfrusaglie tra i piedi.

Metodo per profumare il bagno in modo impeccabile!

Appunto, quante volte ti sarai infastidita per la presenza di cianfrusaglie tra i piedi? Potrà sembrarti assurdo, ma persino avere oggetti sparsi qua e là può aggravare la percezione dell’odore o meno di una determinata stanza. Pare che avere oggetti sparsi ed un cattivo odore sia tra i maggiori dilemmi in casa! Il bagno è il luogo in cui ti occupi della tua igiene, quindi la puzza che elimini… andrà da qualche parte e dovrà essere eliminata anch’essa!

Al di là dell’ironia, il bagno è il luogo in cui più odori si “mixano” e consolidano tra loro, e ciò avviene per più ragioni. In primis, perché è in bagno che ci si occupa della propria pulizia giornaliera e igiene di ogni tipologia. Dalla doccia, al semplice gesto di lavarsi la faccia, fino al compiere la manicure.

Insomma, sono tutte azioni che portano inevitabilmente a smuovere odori e puzze, per non parlare di quando sei seduta nel tuo trono da Regina! Per cui questa situazioni, unite ai vapori della doccia che provocano umidità, è come se creassero una nube tossica fatta di un pot-pourri di roba.

Anche i profumi costosissimi se spruzzati dentro la stanza, o subito dopo aver fatto la doccia, e così via, provocano l’accumulo della fragranza di stantio che si impregna sulle pareti. E’ da lì che viene la puzza maggiore!

Quindi, se vuoi risolvere questo problema dei cattivi odori in bagno dovrai compiere due mosse per rendere efficace al 100% il trucco geniale che ti stiamo per proporre. Per prima cosa quotidianamente apri le finestre della casa, di qualsiasi stanza. Avere ambienti arieggiati e freschi è il primo passo per eliminare i cattivi odori.

Questi però si estendono sulle mura e sui mobili di casa, per cui un ottimo consiglio per il bagno è quello di pulire anche le pareti con una soluzione di acqua e aceto. Sai che evita anche il consolidarsi di muffe? Anche queste causano cattivi odori!

Così, dopo aver compiuto questi gesti ti basta prendere l’olio essenziale che più ti piace e dovrai metterne delle gocce in punti strategici. Puoi metterle negli asciugamani, ma c’è un punto infallibile che nessuno conosce.

Il trucco perfetto è il seguente: applica l’olio essenziale che più ti piace nel rotolo della carta igienica, è un metodo geniale per profumare il bagno, anche quando non dovrebbe! In questo modo, non avrai nulla sparso per la casa a darti fastidio, e i tuoi ospiti non capiranno da dove proviene il buon odore, ma ti faranno i complimenti.