Stefano De Martino ha costruito un rapporto davvero unico con la bellissima figlia di Belen e Antonino Spinalbese, Luna Marì.

Tra Belen e Stefano De Martino è scoppiato di nuovo l’amore, dopo il breve allontanamento che ha poi portato la showgirl tra le braccia del modello Antonino Spinalbese. Per Stefano, la piccola figlia di Belen e Spinalbese Luna Marì è un membro a tutti gli effetti della sua famiglia e con lei ha instaurato un rapporto unico basato sulla fiducia e sulla tenerezza.

Ora Belen ha ciò che ha sempre sognato di avere: una famiglia unita, anche se “allargata”, dove regna la pace e l’amore. Per celebrare la positività che al momento regna nella loro famiglia, Stefano e Belen hanno trascorso l’estate insieme in una splendida tenuta immersa nel verde e lontana dai fotografi, dove hanno potuto rafforzare ancor di più il loro legame e quello con i figli Santiago e, appunto, Luna Marì.

Stefano De Martino, il rapporto magico con la figlia di Belen, Luna Marì

A quanto pare il noto ballerino di Amici considererebbe la piccola Luna Marì come una nipotina a cui vuole molto bene. Di recente De Martino ha potuto passare molto tempo con lei mentre Belen (che di recente ha fatto una confessione inedita) era in giro per lavoro e si è comportato in modo molto premuroso e affettuoso nei suoi confronti.

“Luna Marì è la sorella di mio figlio: mi sento come uno zio”, ha ammesso il ballerino. Di recente ci ha pensato Belen confermare il bellissimo rapporto che c’è tra Stefano e i suoi figli, mostrando ai fan su Instagram gli screenshot delle loro videochiamate di gruppo. Insomma tutto è bene quel che finisce bene, per Stefano e Belen.

E pensare che molti hanno creduto che i due avessero divorziato nel 2015. “Abbiamo fatto scadere per due volte la richiesta di divorzio”, ha raccontato la conduttrice e showgirl in una recente intervista. “La prima volta siamo tornati insieme poco dopo, quindi è stata annullata. La seconda, invece, il giudice ha preferito aspettare e abbiamo fatto in tempo a rimetterci insieme di nuovo”. Insomma, si può proprio dire che il giudice sia stato molto previdente!