Ecco le maschere naturali per capelli grassi che stanno conquistando tutte, piovono feedback positivi

Non sai come sbarazzarti dei tuoi capelli grassi? Ci sono delle maschere naturali che ti libereranno da questo problema una volta per tutte.

Sei stanca di andare dal parrucchiere per trattare la tua chioma grassa? Non hai più voglia di spendere un patrimonio per quelle costose maschere per capelli? Abbiamo la soluzione che fa proprio al caso tuo!

Infatti ci sono molte maschere fai da te che puoi realizzare con pochi e semplici ingredienti che probabilmente hai già nella tua cucina. Scopriamo insieme quali sono e soprattutto come procedere.

La maschere fai da te per sconfiggere i capelli grassi

Il seguente articolo sarà in grado di fornirti alcune semplici maschere fai da te per sbarazzarti definitivamente della tua chioma grassa. Non è necessario essere un chimico o un parrucchiere per preparare queste maschere che lasceranno i tuoi capelli morbidi, sani e lucenti.

Aloe vera

L’aloe vera è molto lenitiva ed è perfetta da usare soprattutto nei mesi estivi. Aiuta a eliminare l’olio in eccesso dal cuoio capelluto e dona una sensazione di freschezza. Puoi estrarre l’aloe vera dalla sua foglia e mescolare questo gel con qualche goccia di succo di limone. Applica la miscela sul cuoio capelluto, concentrandoti sulle radici. Aspetta 30 minuti prima di procedere con il risciacquo.

Tè nero

Il tè nero contiene acido tannico che impedisce la produzione di olio in eccesso sui capelli e allo stesso tempo protegge il cuoio capelluto restringendo accuratamente i pori. Si può facilmente utilizzare il tè nero due o tre volte alla settimana. Per utilizzarlo, prepara 2 cucchiai di foglie di tè nero in una tazza d’acqua. Fai bollire per 10 minuti, quindi filtra il tè e lascialo raffreddare. Applicalo sulla chioma e lascia agire per 30 minuti. Dopodiché puoi farti lo shampoo e il balsamo come di consueto.

Fragola

Le fragole sono ricche di antiossidanti che non fanno bene solo al viso ma anche al cuoio capelluto. Puoi schiacciarne alcune e mescolarle con lo yogurt. Applica il tutto sui capelli e lavali con uno shampoo delicato dopo 30 minuti. Puoi usare questa miscela anche per il tuo viso.

Yogurt

Lo yogurt ha un alto contenuto di antiossidanti e vitamine che aiutano a nutrire il fusto del capello dall’interno e a controllare la produzione di olio in eccesso. Prepara una maschera aggiungendo un cucchiaio di bicarbonato di sodio a mezzo vasetto di yogurt bianco, 1-2 cucchiai di succo di limone e un albume d’uovo. Mescola bene per ottenere una pasta omogenea. Applicala sui capelli e poi coprili con una cuffia da doccia per 30 minuti. Passato questo tempo, puoi risciacquare e utilizzare questa maschera una volta alla settimana.