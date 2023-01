Anno nuovo ma resta la voglia di eleganza di sempre con i cappotti beige

Dopo anni un po’ sbiaditi (non c’é bisogno di ricordarci cosa abbiamo passato tutti insieme) è normale avere voglia di colore. Questo però non deve in alcun modo essere esagerato e vistoso nell’abbigliamento. Ecco perché la scelta del beige è tutt’altro che scontata, anche nei capispalla.

Ammettiamolo, tutte abbiamo un cappotto beige nel guardaroba ma è altamente probabile che sia rovinato. Contrariamente ad un altro simile nero o blu, si notano di più le parti di tessuto liso o quelle macchiate in modo indelebile. Scopriamo quindi come sostituire il nostro amato cappotto beige con un altro modello altrettanto femminile e chic che sia un continuativo nei nostri outfit.

Dopo aver visto quali stivali sfoggiare quest’inverno, facciamo una selezione di cappotti beige (a budget contenuti) che facciano da passe-partout tra lavoro, uscite con le amiche e cene nel week-end.

Tutti i cappotti beige che desideriamo sotto i cinquecento euro

Partiamo basse con La Redoute Collection che ha realizzato un cappotto in panno di lana chiaro molto semplice e sottile, restando però caldo ed avvolgente. La cintura grossa coordinata, chiusa con un fiocco, conferirà al capo un tocco rètro. Costa 107,40 euro già scontato del 40%.

Rinascimento, soprattutto per le giovani è una garanzia. Il cappotto spigato beige lungo è maxi e scende a trapezio, ricorda gli anni Settanta ed anche per questo è pubblicizzato con un jeans a zampa. Come se non bastasse, è scontato di ben il 50% a 99,95 euro sul sito ufficiale del brand.

Sarebbe l’ideale sia per l’università che per l’ufficio il cappotto monopetto di Tommy Hilfiger (329,90 euro). Le linee sono anni Sessanta ma l’allure è contemporanea e promette di essere un valido sostituto al nostro vecchio capospalla a cui eravamo affezionate. L’assenza di fronzoli lo rende adatto anche a look eleganti, meglio con un paio di stivali neri al posto di décolleté decorate.

Il cappotto in drap di lana firmato Pennyblack è nel classico modello a vestaglia ed in un bellissimo color cammello (lo stesso che Max Mara propone in cashmere), ha lunghezza midi, ampi revers, cintura in match e maniche a kimono. Il prezzo è di 419 euro.

Con i saldi ci sono in offerta cose che desideriamo da mesi e, con un pizzico di fortuna, riusciremo anche a trovare la nostra taglia. L’importante, come in altri ambiti ben più importanti della vita, è non arrendersi!

Silvia Zanchi