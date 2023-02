Credi di sapere tutto sulle tue sopracciglia? Ti sbagli di grosso! Questi consigli ti aiureranno a mantenerle sempre al top

Ci sono alcuni particolari sulle sopracciglia che sicuramente non conoscete. Siete curiose di scoprirli? Continuate a leggere!

Molte di non non resistono dal desiderio di mantenere al top le propria sopracciglia. Nel corso degli anni avrete utilizzato prodotti differenti per individuare quelli che fanno al caso vostro o magari avete deciso di cambiargli forma.

Molte di noi cercano di trovare la forma più naturale, ma vi siete mai chieste perché diamo alle sopracciglia così tanta importanza? Ci sono dei particolari che non conosciamo su di loro? Scopriamolo insieme.

Curiosità sulle sopracciglia

E’ proprio vero, senza delle sopracciglia curate non possiamo stare. Ma forse dovremmo trascurarle un po’ di più. Infatti, non sono così rilevanti come pensiamo. Fin da sempre siamo state dell’idea che le sopracciglia siano in grado di definire il nostro sguardo e che ci regalino un’espressione più viva. La realtà però è un’altra. Qui di seguito troverete delle particolarità interessanti, che probabilmente non sapevate fino a questo momento.

Le sopracciglia migliorano la vista

È il motivo per cui abbiamo le sopracciglia. La forma dell’osso sopraccigliare e le sopracciglia stesse allontanano la pioggia, l’umidità e il sudore dagli occhi, in modo che la visione rimanga nitida.

Possono avere dei ciuffi ribelli

Spesso le sopracciglia hanno dei ciuffi ribelli, proprio come quelli che abbiamo sulla testa. È più probabile che questo accada se si hanno i capelli mossi o ricci, anche se può capitare anche a chi ha i capelli lisci. Questo è particolarmente importante da sapere perché, quando si rifanno le sopracciglia, è necessario rifarle nella direzione in cui crescono i peli.

Non modificano la forma del viso o degli occhi

Le vostre sopracciglia danno una prima impressione rapida del tipo di persona che qualcuno pensa che siate.

Sono più attive in estate

Avete bisogno di un altro motivo per andare in vacanza al caldo? Eccone uno. I peli delle sopracciglia crescono più velocemente in estate a causa del clima caldo e del fatto che siamo più attivi. Nel periodo invernale infatti queste tendono a rallentare la crescita.

Le sopracciglia non folte erano considerate un segno di intelligenza

Molte culture nel corso della storia hanno tenuto in grande considerazione il sopracciglio. Anche se nella società odierna siamo più inclini a tagliare le sopracciglia, molti personaggi illustri sfoggiavano sopracciglia sottilissime perché si pensava che rappresentassero intelligenza e bellezza.

Lo stress influisce sulla crescita delle sopracciglia

Lo stress può far sì che le sopracciglia crescano più lentamente o non crescano affatto. Quindi cercare di ridurre lo stress se notate che le sopracciglia stentano a crescere.