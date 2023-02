Addio capelli spenti, opachi e crespi: basta un risciacquo acido per avere una chioma da favola!

Se i tuoi capelli sono diventati opachi, spenti e crespi con il risciacquo acido risolvi tutti i problemi: avrai una chioma da favola!

Detto così, può sembrare a prima vista quasi come un qualcosa di pericoloso. Eppure il risciacquo acido è un vero e proprio toccasana per la nostra chioma.

Specialmente per chi soffre di capelli aridi, spenti e opachi questo trattamento assolutamente fai da te toglierà in men che non si dica anche il tanto odiato effetto crespo dalla nostra chioma.

Ma in cosa consiste il risciacquo acido? Intanto sgomberiamo il campo sul fatto che non è nulla di chimico, né tantomeno qualcosa di costoso da realizzare, e poi, sottolineiamo che si tratta, invece, di un trattamento completamente naturale da effettuare da sole a casa, ecco come.

Risciacquo acido: ecco in cosa consiste

Se ancora fai parte di quella categoria di persone che non hanno provato un risciacquo acido a casa, devi assolutamente iniziare a prendere questa abitudine, specialmente se hai una chioma spenta e inaridita, questo è quello che serve per rendere i tuoi capelli morbidi e setosi.

Una beauty routine completamente naturale, da effettuare al massimo una volta alla settimana, e ogni qualvolta notiamo che i nostri capelli sono spenti e opachi.

La domanda che in tanti si pongono è se sia un tipo di trattamento adatto a tutte le tipologie di capelli: ebbene sì. Specialmente a tutti coloro che li hanno crespi e indisciplinati, in tal caso è un vero e proprio toccasana. Prova anche il trucco della federa di seta, fa miracoli. Questo trattamento agisce anche come districante e balsamo.

Anche se ancora molti non lo conoscono si tratta di un rimedio che già utilizzavano le nostre nonne in epoche passate, specie quando non esistevano molti prodotti in commercio.

Ma in cosa consiste il risciacquo acido? Vediamolo nello specifico. Dopo aver lavato i capelli con lo shampoo ed aver messo eventuali balsami o maschere possiamo, come ultimo passaggio, fare il risciacquo acido.

Per realizzarlo basterà prendere quello che si ha in casa, in tal caso o succo di limone o aceto. Diluiamo due cucchiai di sostanza acida in un litro d’acqua e applichiamo la soluzione ottenuta sulla chioma. Dal cuoio capelluto alle lunghezze lo massaggiamo bene usando i polpastrelli.

Altrimenti si può procedere con un asciugamano di microfibra. In questo caso dovremo impregnarlo del liquido acido e poi tamponare i capelli.

A questo punto in tanti si chiedono se debbano risciacquare i capelli, una volta passata la soluzione su tutta la capigliatura. La risposta è no. Anche se può sembrare strano non dobbiamo ripassare acqua nuovamente sui capelli ma andare direttamente all’asciugatura.

Attenzione a non porre il phon troppo vicino ai capelli per non danneggiarli ma sempre ad una distanza di 20 centimetri e meglio se non esageriamo con il calore. Ma queste sono regole che valgono sempre e a prescindere dal risciacquo acido.

Grazie al potere sgrassante e pulente degli elementi acidi, la chioma si ripulirà di tutti i residui di shampoo, oli, grasso, calcare, e sporcizie varie e tornerà a splendere assumendo subito un bellissimo effetto glossy.

E se non abbiamo né limone né aceto? L’alternativa è l’acido citrico. Ne basta la punta di un cucchiaino ogni mezzo litro d’acqua.