Le scarpe gioiello a tacco alto sono il luccicante must-have dell’inverno

Tacco sette, dieci o dodici? Per essere sia eleganti che un po’ più comode tendiamo a scegliere la via di mezzo, opzione perfetta anche nel caso delle scarpe gioiello. Vediamo le proposte più desiderate del momento.

Alcune sono introvabili nel nostro numero, altre hanno troppe pietre brillanti, oppure ci sono quelle importabili perché hanno la punta troppo stretta. Le décolleté gioiello, oltre ad essere oggettivamente stupende, si possono considerare un passe-partout con gli abiti da sera. Ecco perché dovremmo averne almeno un paio nella scarpiera e capire quali siano i migliori brand – con relativi prezzi – da non farci sfuggire.

Per un outfit all’ultimo grido puntiamo su una calda pelliccia sintetica, un abito dalla lunghezza midi e pochette coordinata alle nostre scarpe gioiello. In ogni caso, vediamo le tendenze del momento.

Tacchi alti, pietre luccicanti e charme: come essere preziose

Con Aquazzurra è difficile sbagliare. Le pumps slingback Gatsby sono da sogno in entrambe le versioni ovvero la classica con base argento e la nuova creazione del 2022 con la base color oro giallo. La trasparenza anteriore fa apparire il piede nudo, come fosse impreziosito dai brillanti e nulla più. Costano 995 su Farfetch.

Le più amate dalle star sono le Mach & Mach e sì, sono quelle con il fiocco grande nella parte davanti della décolleté. Tacco dieci, raso nero e laccetto regolabile alla caviglia, di certo oltre a non passare inosservate (prerogativa di questa tipologia di scarpa) saremo riconoscibili senza eccessi nè loghi in mostra. Il prezzo è di 1012 euro su Luisa ViaRoma.

Con le le pumps RV Bouquet di Roger Vivier si compra un grande classico che non tramonterà mai. Color giallo canarino, in raso lucido, hanno un tacco sottile da 8,5 centimetri, (la misura ideale per il giorno) ed il quadrato di pietre cristalli chiari, iconici della maison. Il prezzo di 1590 euro ci ricorderà di trattarle con estrema cura.

Torniamo al binomio trasparenza – brillanti con le Christian Louboutin a 995 euro. Suola rossa d’ordinanza e décolleté dalla forma basic, resa speciale da pietre luccicanti disposte come fossero in movimento. A scelta tra le basi color carne, argento, lucida e scura. La suola rossa ovviamente c’è.

Anche con un paio di jeans ed un pullover a collo alto potremo indossare queste scarpe gioiello preziose e super femminili. Attenzione però perché una volta provate non ne potremo più fare a meno!

Silvia Zanchi