Ti svelo il trucco della federa di seta per contrastare i capelli crespi: mi ringrazierai!

Con il trucco della federa di seta puoi dire addio ai capelli crespi, ecco come utilizzarla, dopo averla provata mi ringrazierai!

Quante di voi al mattino di svegliano con i capelli crespi, pieni di nodi e ancora più secchi di quando siete andate a letto? Si tratta di un inconveniente che capita a molte di noi, specie a chi non ha i capelli proprio a spaghetto di natura.

Non solo, se si soffre di capelli crespi è molto facile finire in situazioni del genere, specialmente dopo un’intera nottata in cui abbiamo lasciato i capelli liberi di muoversi sul cuscino.

Tra i rimedi che non tutti conoscono ce n’è uno che si sta facendo strada, che le donne afro già conoscono, e che molte di loro utilizzano per domare i capelli crespi. Stiamo parlando della federa in seta. Non resta che provarla.

Addio effetto crespo: con la federa di seta i capelli saranno morbidi e setosi!

Come si fa ad arrivare ad avere capelli crespi? Le possibilità sono svariate. O si nasce con i capelli crespi, e quindi in questo caso al di là di utilizzare tutti gli stratagemmi possibili poco altro ci resta da fare, oppure può succedere che seppur si abbiano capelli sani e forti alla nascita, dopo i trattamenti chimici uniti a spazzole, phon e piastre diventino crespi.

Altre volte le cause dei capelli crespi derivano dal fatto che essi non sono abbastanza idratati e questo può capitare per via di carenze nutritive o per stili di vita scorretti. Ma perché i capelli diventano crespi? In pratica il capello deve essere idratato, così come la pelle, che altrimenti si seccherebbe e sarebbe ancora più soggetta alle rughe.

Quando i capelli non trovano idratazione le cuticole, ovvero il rivestimento del capello, si sollevano e cercano di assorbire l’umidità nell’aria dando vita all’effetto crespo.

Una della cause principali che determinano l’effetto crespo sui capelli è senza dubbio anche l’umidità. D’autunno e in inverno, quando è maggiore il tasso di umidità nell’aria anche i capelli tenderanno ad incresparsi maggiormente. Qui trovi i consigli utili per contrastarla.

Non solo, la scarsa idratazione, cioè il bere poca acqua, può portare a questo fastidioso effetto sulla chioma.

Esiste un rimedio che utilizzano sempre più persone, e che consiste nel dormire su un cuscino con la federa di seta. Pur sembrando all’apparenza una cosa singolare, è invece un metodo molto efficace per contrastare l’effetto crespo sui capelli.

Questo perché la seta è un tessuto anallergico e naturale, indicato per tutte le persone che hanno la pelle sensibile o che tende ad irritarsi facilmente. Per molto tempo, la seta, è stata considerata una fibra di lusso, più di tutte le altre, cotone compreso.

E in effetti la seta è molto più liscia del cotone che invece risulta ruvido sui capelli così come sulla pelle del viso. La seta è antistatica e non causa attrito quindi mentre dormiamo è più facile che i capelli si aggroviglino meno.

Non solo, la seta mantiene i capelli morbidi e idratati in quanto non sottrae l’umidità dai capelli come invece fa il cotone che ne assorbe di più. I capelli quindi rimangono più morbidi e setosi senza diventare secchi e di conseguenza crespi.