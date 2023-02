Per le orecchie sporgenti, ciò che devi curare non è solo il taglio ma la piega! Ecco le dritte da seguire per non sbagliare più!

Scopri come nascondere le orecchie sporgenti imparando a dare la giusta piega ai tuoi capelli. Il risultato sarà top!

Se hai da sempre orecchie sporgenti che cerchi in tutti i modi di nascondere, ti sarai resa conto del fatto che cambiare taglio di capelli spesso non basta. Certo, è indubbio che un taglio in grado di coprirle è sempre una buona soluzione. Questa, però, non è da considerarsi definitiva.

Quel che è importante curare è infatti la piega. Basta infatti pochissimo per sbagliare e ritrovarsi con dei capelli che nonostante il nuovo taglio sono ancora in grado di svelare il problema delle orecchie che sporgono. Un problema che da oggi potrai evitare seguendo semplicemente alcuni accorgimenti. Il risultato sarà davvero super!

Come coprire le orecchie sporgenti: le dritte da seguire

Come abbiamo già visto, per coprire le orecchie che sporgono può essere utile pensare ad un taglio di capelli che sia prima di tutto in grado di coprirle. Perché allora, spesso, questo passaggio non basta? Il problema sta nella piega. Qualsiasi taglio, (persino ) davanti a capelli molto lisci, ad esempio, perde tutta la sua efficacia perché delle orecchie sporgenti possono fuoriuscire comunque approfittando dello scarso volume che c’è proprio in quella zona. Il trucco sta quindi nel capire come agire ancor prima che questo problema si presenti. E per farlo, ci sono semplicissimi dritte da seguire.

Prediligere le pieghe mosse

Una piega mossa, aiuta senza alcun dubbio a nascondere le orecchie sporgenti. Il volume che si ottiene naturalmente tende infatti a coprirle alla perfezione e ad evitare che queste si notino. Un modo davvero semplice di agire e che con il giusto taglio, possibilmente non troppo lungo e più pieno proprio nella zona delle orecchie, risolverà per sempre il problema.

Approfittare dei colori chiari

Colpi di sole sulla zona alta della chioma o colori decisamente chiari, fanno notare meno le orecchie che sporgono creando un effetto vedo non vedo che consente di nasconderle molto più facilmente. Ovviamente non sei costretta a passare da un nero corvino ad un biondo platino. A volte che del colpi di sole nei punti giusti possono fare la differenza. In ogni caso si tratta solo di un’opzione che non è necessariamente da mettere in atto.

Dare le giuste curve alla piega liscia

E se ami i capelli lisci? Anche in questo caso non è necessario rinunciarvi. Puoi invece effettuare dei giri con la piastra o con la spazzola per dare loro la giusta piega. Curvandoli proprio nella zona delle orecchie, andrai infatti a creare un volume che impedirà loro di sporgere. Così facendo potrai goderti la tua chioma liscia senza dover stare con l’ansia che le tue orecchie sporgano.

Ora che hai capito come affrontare il problema delle orecchie sporgenti, potrai vivere ogni situazione con maggior serenità. Ricorda, però, che anche quello che può sembrare un difetto può diventare un punto di forza. E tutto senza doverlo vivere con ansia e potendo scegliere ciò che desideri di più solo in base a ciò che effettivamente ti piace.