Nascondi così le tue orecchie a sventola. Ti svelo i trucchi giusti per tagli e acconciature che te le faranno dimenticare per sempre!

Coprire le orecchie a sventola non è un problema. Scopri quali sono i tagli e le acconciature che possono tornarti utili.

Avere le orecchie a sventola non dovrebbe essere un problema per nessuno. Anzi, si può dire che le culture che le considerano segno di intelligenza e di abbondanza sono diverse e tutte, a quanto sembra, a ragione. Eppure, le persone che se ne lamentano sono tante. E questo perché, tante volte, le orecchie sporgenti sono vissute come una fonte di disagio.

Per fortuna, ci sono diversi rimedi che possono aiutare in tal senso e la scelta del giusto taglio di capelli (ma anche dell’acconciatura migliore) può fare davvero la differenza. Ecco, quindi, come tagliare i capelli per poter nascondere le tue orecchie a sventola.

Orecchie a sventola: i tagli per nasconderle facilmente

Se le orecchie a sventola sono un vero problema, probabilmente è perché non sai ancora qual è il taglio di capelli più adatto a te. La prima cosa che devi sapere è che i tagli corti e che lasciano i lobi scoperti sono effettivamente da evitare.

Al contrario, i capelli dovrebbero essere portati ad una giusta lunghezza che, per la cronaca, è quella media. In questo modo, e giocando sul volume e, quindi, sulle onde, potrai contare su una chioma in grado di nascondere il tuo difetto e tutto dandoti un aspetto piacevole e alla moda.

Ovviamente, anche un taglio lungo può andar bene, ma solo se hai i capelli ricci o se sei abituata a portarli con tante onde. Dei capelli lisci, risulterebbero piatti sulle orecchie e finirebbero con il farle notare ancora di più. Per questo motivo, è necessario capire come muoversi e farlo senza sbagliare. Seguendo questi consigli, non dovrai più preoccuparti delle orecchie e potrai sfoggiare dei capelli bellissimi e dei quali andar fiera.

Errori da non fare mai con le orecchie sporgenti

Che tu ci creda o no, camuffare delle orecchie troppo visibili è più semplice di quanto immagini. Ti basta infatti puntare tutto sul volume per non dover rinunciare a nessun tipo di taglio. Ovviamente, ci sono degli errori che non dovresti mai fare.

E tra questi c’è quello di legare i capelli o di portarli dietro le orecchie.

Detto ciò, potrai godere a pieno dell’acconciatura scelta. E questo senza pensarci più di tanto. Un buon modo per mettere da parte il senso di disagio e per godere al contempo di capelli che siano in linea con il tuo modo di essere e al contempo in grado di coprire le orecchie.