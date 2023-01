Applica il tuo make up con la tecnica a nuvola, per regalarti un look luminoso e super chic

Mai sentito parlare della tecnica a nuvola? Scopriamo insieme di cosa si tratta perché sta spopolando sui social!

La tecnica make up di cui vi parleremo non ha nulla a che vedere con la situazione atmosferica. Infatti si riferisce ad una tecnica di applicazione make up che sta dilagando su TikTok. In poche parole, la pelle a nuvola imita le soffici nuvole che fluttuano nel cielo durante un tramonto parzialmente nuvoloso.

Sono quelle che sembrano avere un senso di luminosità quando il sole al tramonto illumina la giornata, pur mantenendo l’aspetto di un batuffolo di cotone. Questo effetto produce un aspetto opaco e allo stesso tempo radioso. Questa tecnica a nuvola però non contiene alcuna luminosità, ma indica alle donne di applicare una quantità di polvere appena sufficiente a sfumare la pelle.

Come ottenere l’effetto a nuvola con il proprio make up

Anche se questa tendenza è opaca, il trucco delle nuvole è ancora incentrato sulla luminosità. Il trucco opaco tradizionale può essere secco ma il trucco a nuvola è morbido, sognante e luminoso.

Non si tratta però di una tecnica nuova. Quest’ultima è stata utilizzata spesso anche dai truccatori delle celebrities che hanno sfoggiato questo look poi sui red carpet più importanti. Per ottenere il celebre effetto a nuvola non dovrete fare altro che applicare una leggera quantità di cipria, senza ovviamente esagerare perché altrimenti la pelle potrebbe risultare spenta.

Quindi vediamo insieme come procedere per ottenere la pelle a nuvola. È essenziale iniziare con una routine che permetta di incrementare il livello di idratazione cutanea. fatto ciò si possono stratificare prodotti opacizzanti e idratanti per creare un effetto nuvola perfettamente bilanciato. Cominciate magari da un primer opacizzante e poi passate ad un fondotinta più rugiadoso.

Dopodiché, tocca al blush che aggiungerà un tocco di luce all’incarnato. Non dimenticatevi lo shimmer per aumentare la luminosità della pelle. Per quanto riguarda blush, illuminante e bronzer, gli esperti consigliano di optare per la versione in crema in quanto aggiungono colore e struttura all’incarnato senza diluire la luminosità della pelle con la polvere.

Una volta applicato il colore delle guance, si può passare alle polveri per fissare il tutto. Procedete utilizzando un pennello e applicando un po’ di prodotto alla volta. In questo modo riuscirete a una finitura impeccabile. A quanto punto il look a nuvola è pronto per essere sfoggiato e ammirato dai vostri cari. Non vi resta che provarla per ottenere un look giovanile, luminoso e di tendenza!