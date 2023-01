È esplosa una nuova tendenza, e riguarda le borse! Quale scegliere per essere perfetta?

La nuova tendenza del 2023 parla chiaro e ha come protagonista le borse! Dimentichiamoci il passato e diamo il benvenuto alla novità! Ma quali saranno i modelli di borse più in voga per il prossimo anno? Scopriamolo insieme in questa guida di stile targata CheDonna!

Oramai abbiamo capito: il 2023 è senza dubbio l’anno delle novità! In fatto di fashion le nuove collezioni che stanno sfilando in questo momento durante le settimane della moda ci mostrano come la moda e la società siano in costante dipendenza tra loro. Infatti gli abiti che indossiamo smettono di essere dei semplici indumenti volti a coprirci contro le intemperie ma diventano dei veri e propri slogan con cui noi tutti affermiamo un nostro pensiero. Questo è ciò che è avvenuto con le borse, perché è arrivata una nuova tendenza che ci farà dimenticare completamente del passato! Di quale tendenza stiamo parlando? E come ricrearla nei look di tutti i giorni? Scopriamolo insieme!

Le borse sono diventate indispensabili per noi tutte nella vita di tutti i giorni. Da quando usciamo di casa al mattino fino alla sera, abbiamo bisogno di portare con noi tutto il necessario per affrontare la giornata piena di impegni al meglio. Quindi una borsa comoda ma che si abbini al nostro look non è soltanto una scelta stilistica ma anche una necessità.

Ma le tendenze in fatto di borse fino a poco tempo fa erano poco chiare e anche molto diverse fra loro. Borse medie da portare a spalla, clutch da portare a mano, hobo bag e zaini. Insomma, un bel miscuglio di idee.

Ma con il 2023 tutta la confusione è svanita per dare il benvenuto alla vera tendenza dell’anno in fatto di borse: le maxi bag!

Di cosa stiamo parlando? E come indossarle ed essere fashion tutto il giorno?

Tendenze borse 2023: le maxi bag sono il nuovo sogno di ogni fashion girl!

Prima di studiare questa tendenza facciamo una piccola precisazione: quando vengono introdotte nel mondo del fashion delle nuove mode cerchiamo sempre di non copiarle alla lettera ma di renderle nostre. Rimaniamo fedeli sempre al nostro gusto e alla nostra personalità. Solo così saremo delle vere IT girl!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo nello specifico le nuove tendenze del 2023 in fatto di borse!

Come abbiamo da poco anticipato il nuovo trend che riguarda le borse è stato svelato e riguarda le maxi bag, o più comunemente le borse grandissime!

Si tratta di borse molto grandi e molto capienti, generalmente da portare a mano oppure sotto la spalla.

Avendo questa misura particolare la borsa in questione avrà uno stile casual o sportivo, quindi adatta ad essere indossata di giorno con i nostri outfit più comuni. Perfetta per la giornata in ufficio e anche per le commissioni giornaliere. Severamente vietata per le uscite serali, oppure avremo attuato un grandissimo errore di stile!

Può essere nera, beige o colorata. Dal tessuto liscio oppure lavorato. Alcuni brand famosi hanno anche creato lo zaino maxi, in linea con questa nuova tendenza.

Insomma, possiamo scegliere il modello che più ci piace nel colore che preferiamo, l’importante è indossare una maxi bag!

Adesso che abbiamo svelato il segreto sulla tendenza del momento non ci resta che realizzare il nostro total look e iniziare con forza e stile le nostre giornate! Il fashion sarà assicurato!