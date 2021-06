Hai le orecchie troppo grandi e ti senti insicura? Non te ne fare un cruccio! Ti sveliamo tutti i segreti per camuffarle bene!

Si dice che portino fortuna e che ‘donino’ una lunga vita a chi le ha così. Di cosa stiamo parlando? Delle orecchie grandi!

Le orecchie, di solito, non attirano molto l’attenzione dell’osservatore. Le cose però cambiano quando hanno una forma particolare, sono troppo grandi, oppure sono a sventola. In casi simili, non si può non notarle.

Chi ha le orecchie grandi può percepirle come un inestetismo oppure no; molto dipende dallo sguardo critico davanti allo specchio. Spesso, però, gli altri sono giudici impietosi; rilevano difetti, scherniscono e, nei casi più gravi, arrivano a fare i bulli. Le cronache sono pieni di storie di ragazzini presi di mira per alcuni ‘difetti’ fisici.

La società attuale ci impone stereotipi di bellezza, costruiti a suon di modifiche con Photoshop. Tutti quelli insicuri per natura, alla ricerca di continua approvazione, rischiano di essere schiacciati da questo meccanismo infernale. Così, anche delle orecchie troppo grandi, possono diventare un problema serio.

Se anche tu hai delle orecchie ‘importanti’, sappi che si sono dei trucchi infallibili per nasconderle. Ti sentirai più sicura, scopri subito di più!

Orecchie troppo grandi: le astuzie per nasconderle bene!

Non sarà più un problema camuffare le tue orecchie troppo grandi con queste furbizie. Proponiamo di seguito una lista di consigli preziosi che faranno la differenza per la tua autostima.

Per gli orecchini, hai due alternative- 1) Puntare su piccoli orecchini da lobo o a bottone, per distogliere l’attenzione dalle orecchie. 2) Scegliere dei modelli più grandi per far sembrare le orecchie più piccole.

1) Puntare su piccoli orecchini da lobo o a bottone, per distogliere l’attenzione dalle orecchie. 2) Scegliere dei modelli più grandi per far sembrare le orecchie più piccole. Prediligi occhiali da sole con montature grandi – E’ il modo migliore per allontanare gli sguardi dalle tue orecchie.

– E’ il modo migliore per allontanare gli sguardi dalle tue orecchie. Punta su un abbigliamento più eccentrico – Indossare una maglia colorata, magari con una bella stampa, catalizzerà l’attenzione di chi ti guarda e le tue orecchie non saranno più ‘protagoniste’.

– Indossare una maglia colorata, magari con una bella stampa, catalizzerà l’attenzione di chi ti guarda e le tue orecchie non saranno più ‘protagoniste’. Ricorri al contouring – E’ una tecnica di trucco infallibile per armonizzare i lineamenti del viso. Puoi fare il contouring anche lungo i bordi esterni delle tue orecchie. Per un fantastico effetto ottico, sembreranno subito più proporzionate!

Usa del nastro bioadesivo – E’ un espediente che si usa anche per le palpebre cadenti. Devi fare così: taglia una striscia e usala per attaccare il retro delle orecchie alla testa. Ovviamente si tratta di un rimedio temporaneo che dura poche ore. Devi usare un nastro appositamente studiato per la pelle. Puoi acquistarne uno anche online.

– E’ un espediente che si usa anche per le palpebre cadenti. Devi fare così: taglia una striscia e usala per attaccare il retro delle orecchie alla testa. Ovviamente si tratta di un rimedio temporaneo che dura poche ore. Devi usare un nastro appositamente studiato per la pelle. Puoi acquistarne uno anche online. Copri completamente le orecchie – Con gli accessori giusti quali fasce, paraorecchie, bandane, cappelli, cappucci etc. Ti sentirai subito più sicura!

– Con gli accessori giusti quali fasce, paraorecchie, bandane, cappelli, cappucci etc. Ti sentirai subito più sicura! Occhio all’acconciatura – Se hai un taglio di capelli corto, allora punta su un look spettinato. Ricorda che quando i capelli sono voluminosi è più facile camuffare le orecchie grandi. Se hai i capelli lunghi, invece, evita di fare code troppo alte, trecce o altre acconciature che non ti aiuterebbero minimamente.

– Se hai un taglio di capelli corto, allora punta su un look spettinato. Ricorda che quando i capelli sono voluminosi è più facile camuffare le orecchie grandi. Se hai i capelli lunghi, invece, evita di fare code troppo alte, trecce o altre acconciature che non ti aiuterebbero minimamente. Prova la frangia! – Farne una lunga, spostata leggermente su un lato, può aiutarti nascondere completamente le orecchie. In alternativa, puoi puntare su una frangia più corta centrale, anch’essa perfetta per allontanare gli sguardi dalle orecchie.

D’ora in avanti cambia registro, non abbatterti più per le tue orecchie grandi! Ti basterà seguire alla lettera questi consigli per nasconderle bene e sentirti subito più sicura. Fidati di noi!