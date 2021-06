Rosalinda Cannavò straziante confessione | Anticipazioni cast GF Vip | Belen dopo il parto

Rosalinda Cannavò fa una struggente confessione sul suo passato e Belen Rodriguez si prepara alla nascita della sua Luna Marie.

Rosalinda Cannavò, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, che salvo cambio di programmi dovrebbe tornare durante i primi giorni di settembre, si è raccontata a cuore aperto durante un’intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia, dove ha ripercorso il suo periodo buio dove ha sofferto di problemi alimentari. Certo, l’attrice ne aveva già parlato nella casa più spiata d’Italia, ma ora è andata fino in fondo alla faccenda parlando anche dall’Ares Gate, che dai salotti televisivi si è spostato nelle sedi giudiziarie, ma attenzione perché le notizie del giorno non sono di certo finite qui.

Da Rosalinda Cannavò passiamo a Belen Rodriguez. La bella modella argentina si sta preparando alla nascita della sua seconda figlia, ma non mancano gli impegni lavorati. La Rodriguez, infatti, sembrerebbe aver ricevuto ben due proposte lavorative da parte di Mediaset. Una è una riconferma, mentre l’altra riguarda un programma tutto nuovo.

LEGGI ANCHE –> Jessica Antonini volta pagina: movimenti sospetti con un tentatore di Temptation Island 2021?

Passiamo poi a Davide Donadei e Chiara Rabbi di Uomini e Donne. Lei gli ha scritto una lunga lettera su Di Più, dove gli ha chiesto di avere un figlio insieme dopo soltanto 4 mesi di amore, ma come avrà reagito lui? Impossibile non menzionare Drusilla Gucci, reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi, che sembrerebbe aver trovato l’amore al fianco di un ex protagonista di Temptation Island.

Perché non finiremo mai di ringraziarvi. Grazie per le risate, per le gioie, per i dolori, per le sorprese, per le amicizie, per gli amori… per le emozioni. Grazie Vipponi! Ma grazie anche a voi… per il grande amore che ci avete dimostrato ❤️#GFVIP pic.twitter.com/IhcbeSERQW

— Grande Fratello (@GrandeFratello) March 2, 2021