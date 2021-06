Jessica Antonini volta pagina: movimenti sospetti con un tentatore di Temptation Island 2021?

Jessica Antonini ha un flirt con uno dei tentatori di Temptation Island 2021? Il popolo del web non sembra avere dubbi: ecco perché.

Jessica Antonini, dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, si è ritrovata al centro del gossip. Il motivo? La sua storia con Davide Lorusso. Tra i due è iniziata una vera e propria guerra mediatica, dove lei ha perfino messo in dubbio la sessualità di lui. Ora però le cose sembrano essere drasticamente cambiate. No, l’ex pupilla di Maria De Filippi non ha avuto un ripensamento sulla sua relazione, tutt’altro. Semplicemente sembrerebbe avere un nuovo interesse amoroso. Chi?

Stiamo parlando di un volto noto al pubblico del piccolo schermo. Un volto che è stato scelto quest’anno come tentatore a Temptation Island ma che il pubblico lo ha già conosciuto, ed apprezzato, negli studi di Uomini e Donne: Davide Basolo, ex corteggiatore di Giovanna Abate, l’Alchimista.

Davide Basolo, Jessica Antonini pazza di lui? Il sospetto prima di Temptation Island

Jessica Antonini non ha nascosto un certo interesse nei confronti dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Tant’è che nel giro di qualche ora è stata sommersa dai messaggi dei suoi fedeli sostenitori che le chiedevano qualche info in più su di lui e sul loro rapporto. Lei però non ha dichiarato molto, ma sembra abbastanza chiaro che non le sia indifferente. Tanto da taggarlo per mostrargli il tutto.

Davide Basolo, almeno per il momento, non ha replicato al tg dell’ex tronista. Molto probabilmente è ancora impegnato con le registrazioni di Temptation Island e non si può di certo escludere che al ritorno dalla Sardegna non abbia qualcuno nella sua vita. Considerato che non di rado i tentatori, e tentatrici, iniziano una frequentazione con il protagonista a cui si sono legati durante il loro percorso.

Che cosa c’è tra Jessica Antonini e Davide Basolo? Al momento è ancora presto per dirlo, ma sicuramente se tra loro dovesse nascere qualcosa, non mancheranno nel comunicarlo ai loro fedeli sostenitori.