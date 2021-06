Uomini e Donne, Jessica Antonini al veleno su Davide Lorusso. Lo massacra così

Uomini e Donne: Jessica Antonini continua a scagliarsi contro il suo ex Davide Lorusso, tirando fuori numerosi retroscena sul suo conto.

Uomini e Donne sembrava aver fatto iniziare una bellissima storia d’amore tra Jessica Antonini e Davide Lorusso, ma purtroppo si sa che alla fine ce le ritroviamo a vederle soltanto al cinema perché la realtà è stata ben più amara tra loro. Dopo qualche mese trascorso insieme, i due si sono detti addio e non sono rimasti affatto in buoni rapporti. Tutt’altro.

Ad annunciare il tutto è stata proprio l’ex tronista, rivelando di essere stata lasciata di punto in bianco. Tanto da non saperne nemmeno il motivo, aggiungendo che tra loro però c’erano numerosi problemi, anche legati all’intimità. Tanto da far nascere il sospetto in lei che lui potesse essere in realtà gay e non eterosessuale.

Jessica, nonostante avesse promesso che non avrebbe mai più parlato di lui, è tornata a farlo, promettendo, e sperando, che questa sarà l’ultima volta ma che non ha potuto fare a meno di dire la sua in merito alle nuove dichiarazioni di lui.

Jessica Antonini di Uomini e Donne non le manda a dire: la stoccata a Davide

Jessica Antonini, dopo aver letto le dichiarazioni di Davide Lorusso, ci ha tenuto a dire la sua versione della storia, rivelando che quanto detto da lui non corrisponderebbe alla realtà dei fatti. In quanto non avrebbe mai chiesto una pausa di riflessione tra loro, ma sarebbe semplicemente sparito senza darle alcuna motivazione in merito alla sua scelta e durante il corso della loro relazione avrebbe avuto numerose mancanze nei suoi confronti.

“Io non so se è vero della replica di Davide al giornale” ha precisato l’ex tronista di Uomini e Donne. “Faccio questi ultimi post perché non voglio dare ancora visibilità al Davide preoccupato a Temptation quando non è emerso” ha proseguito, ricordando la vecchia partecipazione di lui al programma condotto da Filippo Bisciglia. “Ora ha inventato la scusa che volevi un periodo per te, va bene, dovresti sapere però che quando uno vuole un periodo di solito dovrebbe comunicarlo alla compagna e non portarla alla cresima di famiglia e a pranzo dai suoi il giorno prima di sparire perché in generale non si deve sparire “ ha dichiarato lei.

“Ci si parla” ha aggiunto. “Hai scritto che non volevi lasciarmi. Certo, perché tu pensi che una donna dopo che sparisci stia lì ad aspettarti. Ti è stato insegnato e sei stato abituato che tutti sono lì ad aspettare te“ ha poi proseguito lei, rivelando nuovi retroscena in merito alla sua relazione, che è arrivata in maniera definitiva al capolinea. “Aspetta e spera, ma che esempio avrei dato a mio figlio? Io un coniglio in casa che scappa ogni due per tre non lo voglio. Una pianta sul divano, uno che non ha un progetto. Uno che ha paura di affrontare la vita. Uno che non cura la ragazza, uno che prende un bambino con un gioco“ ha proseguito furiosa.

“Uno che a Pasqua e a San Valentino non ha manco il pensiero. Uno che fa a gara della prima donna, uno che prima ti fa fare 600 km e poi ti lascia a casa tutti i santi venerdì” ha continuato Jessica Antonini contro Davide Lorusso. “Non inventare cazzat* perché non sai come difenderti perché poi devo tirare fuori tutti i messaggi prima del programma per far capire quanto hai preso in giro tutti oppure le fotine che mandavi” ha poi sganciato la bomba, facendo riferimento anche alla loro partecipazione a Uomini e Donne, facendo intendere che nemmeno durante il loro percorso all’interno del programma fosse stato sincero. “Ripeto, 100 mila follower ora li hai fatti. Due copertine pure, ti sei fatto figo con quattro cretine. La tizia locale dell’edicola, ma la faccia per me è tutto nella vita. Impara il rispetto e l’educazione “ ha poi concluso. “Io ti ringrazio pure perché mi sono salvata e chissà per quanto avresti continuato recitare il tuo forte. Per questo vuoi fare l’attore e un consiglio invece degli addominali curati l’anima“ ha aggiunto.

Jessica Antonini di Uomini e Donne non le ha di certo mandate a dire. Ora te lei e Davide Lorusso è chiaro che non ci sarà alcun ritorno di fiamma. I due sono arrivati ad un punto di non ritorno e sembrano avere due visioni della vita completamente differenti.