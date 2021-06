Uomini e Donne, nuovo attacco di Jessica Antonini a Davide Lorusso: le pesanti parole

Uomini e Donne aveva unito Jessica Antonini e Davide Lorusso, ma la vita li ha separati. Lei è tornata di nuovo all’attacco contro di lui.

Uomini e Donne, tra un’esterna e l’altra, aveva fatto sbocciare l’amore tra Jessica Antonini e Davide Lorusso. Purtroppo però, dopo quasi sei mesi dalla loro uscita dal programma, la storia tra i due non ha funzionato. Tanti sarebbero stati i problemi, anche legati alla sfera dell’intimità. Tant’è che lei, ai microfoni di Riccardo Signoretti, aveva confidato di sospettare che lui fosse in realtà omosessuale scatenando una vera e propria polemica, di cui Jessica aveva subito preso le distanze affermando che non aveva usato tali parole e che sulle copertine dei giornali vengono inventati dei titoloni soltanto per fare notizia.

Il direttore di Nuovo però non ci è stato a far passare questo messaggio sulla sua rivista e ha pubblicato l’audio che ha sbugiardato l’ex tronista, che ha deciso nuovamente di replicare di fronte a queste affermazioni scagliandosi non contro Signoretti ma contro il suo ex fidanzato Davide Lorusso. Ecco che cosa ha dichiarato questa volta, affermando di non voler tornare più sull’argomento.

Jessica Antonini e Davide Lorusso ai ferri corti dopo Uomini e Donne

Jessica Antonini, dopo che Signoretti ha pubblicato l’audio in cui afferma che Davide Lorusso è gay, secondo il suo parere, è tornata a parlare dell’argomento, sperando di fare chiarezza una volta per tutte.

“Spero che sia l’ultima volta che dedico visibilità a questa persona perché ne ho già data parecchia” ha esordito Jessica nelle sue Instagram stories. “Questo è un mio pensiero, non è nulla di certo“ ha poi proseguito. “Una cosa è certa: uno

che si comporta male con tante donne e fa dei commenti sotto le foto in un maniera così privata, uno che prende in giro un ragazzino, uno che non ha un minimo di rispetto, uno che non sa cos’è il valore” ha continuato amareggiata. “E una cosa è certa, che è … e non la dico. Chiuso” ha concluso, sperando di non dover tornare più su quest’argomento, che nel giro di qualche giorno ha travolto sia lei che il suo ex nella polemica, visto che in rete non si è fatto altro che parlare delle recenti dichiarazioni di lei in merito alla fine della loro storia che sembrava proseguire a gonfie vele.

Jessica e Davide dopo Uomini e Donne purtroppo non sono riusciti a superare la prova più difficile in un rapporto, quella di viversi nel mondo reale, lontano dalle luci dei riflettori degli studi Elios di Roma, dove tutto può sembrare ovattato e diverso da ciò che si vive realmente.