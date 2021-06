Ti capita di sognare di perdere i capelli? Scopri il significato profondo del tuo sogno e cosa sta cercando di dirti il tuo subconscio.

Sognare di perdere i capelli è più comune di quanto si pensi. Si tratta infatti di uno dei sogni che si fanno almeno una volta nella vita e che può indicare un particolare stato emotivo.

Un’immagine che lascia sempre una traccia di angoscia e che a volte può giungere per comunicarci qualcosa di importante. Scopriamone quindi i possibili significati al fine di comprendere meglio il senso di questo tipo di sogni.

Cosa rappresentano i capelli nel mondo dei sogni

I capelli sono un simbolo di forza nonché di salute. Indicano la gioventù, l’energia vitale e, più in generale, tutto quel che è legato alla vita.

Per le donne rappresentano spesso anche un mezzo di seduzione mentre per gli uomini sono spesso simbolo di virilità.

A detta di Freud, i capelli richiamano un significato sessuale e ciò indipendentemente da chi li sogna. Più in generale, invece, possono esprimere anche saggezza, intelligenza, volontà e ragione e tutto poiché strettamente legati alla testa.

Sognare di perderli, quindi, è vissuto quasi sempre in modo negativo e con una certa angoscia che tende a permanere anche dopo diverse ore dal risveglio.

Cosa significa sognare di perdere i capelli

Solitamente, si sogna di perdere i capelli pettinandosi o passandosi una mano tra di essi e scoprendo che vengono via facilmente. Secondo la predizione popolare si tratta di un avvertimento di sventura che può toccare vari ambiti.

Per la psicologia dei sogni, invece, una simile immagine indica la paura di perdere qualcosa di importante come il successo, un amore o qualcuno a cui si tiene. Una sorta di consapevolezza di non avere il pieno controllo della situazione.

Se nel sogno i capelli sono già caduti e ci si trova ad averne pochi, forse il sognatore sta vivendo una fase di scarsa creatività. Analogamente potrebbe sentirsi preoccupato per il futuro, per il proprio aspetto o per la propria bellezza o forza intesi come caratteristiche della gioventù.

Una testa completamente calva, in genere, indica invece una grossa delusione o tante preoccupazioni estreme verso il futuro.

Se nel sogno i capelli ricrescono, però, c’è un messaggio positivo. Il sognatore potrebbe infatti aver trovato la chiave per i suoi problemi, riacquistando fiducia in se stesso.

Cosa vuol dire sognare che ci si taglia i capelli

Nel caso in cui la perdita di capelli sia legata alla scelta di tagliarsi, il significato è sicuramente meno drastico. In genere, infatti, un sogno di questo tipo rispecchia un rinnovamento nel modo di pensare del sognatore. Un po’ come avviene nella vita di tutti i giorni, in cui quando si vuole attuare un cambiamento drastico, ci si taglia i capelli, la cosa si riflette anche in sogno, tramutandosi in un vero e proprio messaggio che vuole rendere consapevoli del cambiamento in atto..

Ciò, vale ovviamente solo se a scegliere di tagliarsi o di farsi tagliare i capelli è il sognatore stesso. In caso contrario o qualora i capelli vengano strappati da qualcuno, il sogno indicherebbe invece una sensazione di castrazione da parte del sognatore che si sente bloccato nella sua libertà personale.

Altri significati dei capelli nei sogni

Come già accennato, i capelli rivestono un simbolismo molto particolare che può essere tradotto in significati di vario tipo. Andando più sul generale, capelli che si bruciano possono indicare pericolo imminente o scelte avventate.

Sognare di portare una parrucca può indicare una sensazione del sognatore di non essere pienamente se stesso e di star ingannando gli altri.

E se, al contrario, si sogna di avere molti più capelli di quanti se ne hanno nella realtà? Anche in questo caso, il sogno è da intendersi come qualcosa di positivo e volto ad indicare una grande forza o una forte creatività.

Capelli e numeri

Per chi ama tradurre i propri sogni in numeri da giocare i capelli che cadono sono collegati al numero 83.

Ricordiamo che, al di là dei simbolismo, l’interpretazione dei sogni per essere efficace e corretta necessita di tutta una serie di conoscenze sul sognatore. Paure, ambizioni, carattere e vissuto personale incidono infatti sui sogni, modificando l’interpretazione di molti simbolismi.