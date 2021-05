Sognare di trovarsi in montagna può avere significati importanti. Scopriamo i più comuni e cosa possono indicare.

La montagna è solitamente un luogo ambito che si desidera poter visitare in vacanza o che alla sola vista dona una certa serenità. Al contempo si tratta di qualcosa di immenso e che pertanto può avere connotazioni sia positive che negative. Per questo motivo, sognarla può avere significati diversi che variano dallo stato attuale del sognatore e dalle emozioni che prova nel vederla in sogno.

Sognare di andare o trovarsi in montagna: ecco cosa vuol dire

Quando si sogna una montagna, la differenza per poter cogliere il significato sta sia nel punto esatto in cui ci trova al momento del sogno che nelle emozioni provate. Una montagna che appare maestosa e imponente al punto da evocare emozioni negative può infatti rappresentare un ostacolo da superare.

Al contrario, dei monti da scalare indicano spesso un miglioramento del proprio essere. Andiamo a vedere quindi i vari significati nello specifico.

Sognare di andare in gita sui monti

Quando si sogna spesso di andare in gita in montagna, probabilmente si sente il bisogno di un contatto più intimo con la natura. Al contempo si desidera innalzarsi e cambiare la propria posizione in qualcosa di migliore. Cosa che solitamente avviene salendo appunto sulla montagna. Da lì, infatti, si può vedere il mondo farsi più piccolo, sentirsi più spirituali e addirittura migliori.

Se il viaggio porta con se emozioni negative ed è fatto di strade ripide e pericolose, allora il significato del sogno potrebbe essere quello di una paura che si sta provando per qualcosa di attuale e che il sognatore vive come un’incognita.

Sognare di arrampicarsi su una montagna

Ancora una volta, la montagna indica con la sua grande mole un bisogno di migliorarsi e di accrescere sia spiritualmente che come persone. In determinati contesti può indicare anche la voglia di superare un esame, di raggiungere una promozione o di andare verso un futuro migliore.

Una scalata che va bene è solita indicare sicurezza e positività da parte del sognatore.

Al contrario, una scalata che non va bene o che finisce con una caduta o una frana può indicare che non si è ancora pronti o che c’è qualcosa da cambiare e rivedere in quanto si sta facendo.

Se nel sogno si è in compagnia di qualcuno, la persona che si sogna può indicare l’argomento chiave del sogno e, di conseguenza, cosa sta cercando di dire il subconscio.

Se dopo essere arrivati in cima si torna indietro, allora il sogno potrebbe indicare che si è appena superato qualcosa di molto grosso.

Sognare una montagna che frana o dalla quale si cade

Com’è facile intuire, una montagna che frana non è indice di positività per il sognatore. Di solito indica infatti la paura molto forte di perdere quanto si è raggiunto con fatica. Stesso significato ha il sognare di precipitare dalla stessa. Sopratutto se al sogno si lega un profondo senso di angoscia.

Sarà solo intuendo qual è la paura specifica che si ha che si potrà trovare un modo per affrontarla nella vita reale, risolvendo così l’incubo.

Montagna e numeri

Per chi desidera sapere quali sono i numeri associati ai sogni in modo da poterli giocare, dovrebbe ricordare che la montagna si lega al numero 52. Mentre essere in cima al numero 54.

Ricordiamo che, al di là dei simbolismo, l’interpretazione dei sogni per essere efficace e corretta necessita di tutta una serie di conoscenze sul sognatore. Paure, ambizioni, carattere e vissuto personale incidono infatti sui sogni, modificando l’interpretazione di molti simbolismi.