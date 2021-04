Sognare di dover dare di nuovo l’esame di maturità è molto comune e nasconde diversi messaggi importanti. Scopriamo i più importanti.

La maturità è un momento topico per ognuno di noi. Rappresenta un punto di passaggio tra la vita spensierata e quella adulta. Nella maggior parte dei casi si tratta infatti del primo vero impegno che prendiamo con noi stessi e che ci responsabilizza nei confronti del mondo. Un momento di tensione che in sogno può assumere svariati significati.

Sognare di dover dare l’esame di maturità: il significato nei sogni

Sognare di ritrovarsi a dover dare gli esami di maturità rientra secondo Freud tra i così detti sogni tipici. Quelli, cioè, che in qualche modo coinvolgono tutti. Per questo motivo è molto importante coglierne il significato. Sopratutto se ci si trova a ripetere il sogno di frequente e con una certa angoscia.

Dopotutto, sognare la maturità porta sempre con se emozioni molto forti, che si legano all’autocritica della persona sognante e che a volte possono persino avere un valore consolatorio.

Sognare di dover dare di nuovo l’esame

Questo genere di sogno si svolge quasi sempre allo stesso modo. Per qualche motivo ci si trova a dover ripetere l’esame pur sapendo di averlo già svolto. Per questo motivo ci si trova increduli e al contempo spaventati, impreparati ed incerti sul futuro.

Un sogno che si fa quando ci si sente particolarmente pressati dagli impegni del presente o quando si è persone che si giudicano di continuo. Una forte autocritica tende infatti a riportare chi sogna al primo vero confronto personale e alle tante piccole grandi imperfezioni che con il senno di poi ha sicuramente riscontrato nell’esame dato. Cosa che si ripresenta puntualmente in sogno.

Sognare di non aver mai dato un’esame

Un’altro sogno ricorrente è quello in cui si scopre che non si è mai dato l’esame o che questo non era valido ed è quindi stato annullato. Qui, ad entrare in gioco sono l’imbarazzo e la paura di non essere all’altezza della propria posizione o delle persone che ci circondano.

Chi sogna si sente giudicato da se stesso e dagli altri e, sopratutto, vive l’esame come un momento di forte stress. Cosa che avviene in particolare perché nella maggior parte dei casi lo stesso va fatto entro pochi giorni o ore e pertanto, in tutto il caos, si ha anche la certezza di non essere preparati.

Sognare semplicemente la maturità

In altri casi, ci sono poco pochi retroscena ma il semplice sogno dell’esame di maturità. In questo caso specifico, il sogno ha una valenza positiva. È infatti un modo del subconscio di ricordare che anche un momento all’apparenza così difficile e stressante è infine stato superato. Un sogno che si presenta quando ci si trova davanti ad un ostacolo o ci si sente stressati e che attraverso questa rappresentazione onirica può trovare una collocazione più serena.

Al contempo, per alcune persone, nonostante lo stress legato al momento specifico, la maturità rappresenta un ultimo momento legato all’infanzia e alla spensieratezza. Quel periodo per il quale si prova comunque nostalgia e che per questo si ricorda comunque con un certo piacere.

Inutile dire che se a sognare è qualcuno che deve ancora sostenerlo, il motivo può essere legato all’ansia e alla paura del momento. Una situazione da considerare più che normale.

Esame di maturità e numeri

Chi desidera conoscere i numeri associati ai sogni per poterli giocare, dovrebbe sapere che all’esame di maturità corrisponde il numero 20 mentre all’esame già dato il 44.

Ricordiamo che, al di là dei simbolismo, l’interpretazione dei sogni per essere efficace e corretta necessita di tutta una serie di conoscenze sul sognatore. Paure, ambizioni, carattere e vissuto personale incidono infatti sui sogni, modificando l’interpretazione di molti simbolismi.