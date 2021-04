Sognare di essere incinta può indicare un desiderio di maternità o rappresentare messaggi del subconscio. Scopriamo insieme quali sono i più importanti.

La gravidanza è un momento che fa parte della vita di molte donne e che pertanto può facilmente diventare simbolo del subconscio per rappresentare bisogni di tipo diverso.

Che si sogni di diventare mamma o meno, infatti, ogni donna può fare un sogno di questo tipo. Sogno che varierà di significato a seconda del sognatore, del suo vissuto e delle emozioni provare in sogno.

Sognare di essere incinta: il significato nei sogni

Sognare di avere una gravidanza assume significati diversi a seconda di chi sogna. Quando a farlo è una donna che sta effettivamente cercando un bebè, ciò può infatti rappresentarne le speranze così come le paure, cosa che si evince dal tipo di emozioni provate.

Al contempo, se il sogno avviene quando si sa già di essere in dolce attesa, il significato può ancora una volta essere la manifestazione di paure o speranze della futura madre nonché un modo per connettersi con la nuova vita che porta in grembo.

Più in generale, però, la gravidanza nei sogni rappresenta non rappresenta solo la creazione della vita ma anche la messa a punto di qualcosa di creativo che è insito nel sognatore. O, in alcuni casi, una sorta di maturazione della persona che in questo modo rinasce in qualche modo a nuova vita.

Sognare di avere il pancione

Se in sogno ci si vede con il pancione, in genere, significa che si è in una fase creativa molto importante o che un progetto al quale si sta lavorando da tempo è ormai maturo. In alcuni casi il sogno può indicare anche una nuova consapevolezza di se o una fase di rinnovamento in arrivo.

Se si hanno sensazioni negative, ciò può essere dovuto ad una mancanza di desiderio di maternità o dalla possibilità che chi sogna ha una relazione che teme di portare alla luce o di rendere concreta. Cosa che accadrebbe con una gravidanza. Infine, in alcuni casi è stato dimostrato che può trattarsi di un sogno premonitore.

Sognare di aspettare dei gemelli

Quando il sogno di una gravidanza, comprende l’arrivo di due o più gemelli i significati sono da ricondursi a quelli della semplice gravidanza. Vanno però visti in modo amplificato.

Un eventuale progetto sarà quindi doppio, così come la maturazione, la vena creativa o eventuali paure legate alla storia che si sta vivendo o, appunto, alla gravidanza.

Anche l’uomo può sognare la gravidanza

Quando a sognare di essere incinta è un uomo i motivi sono solitamente due. O la compagna è in dolce attesa, situazione che indica il coinvolgimento dell’uomo, oppure c’è in atto un processo creativo importante.

Gravidanza e numeri

Chi ama la numerologia o vuole tentare di giocare quanto visto in sogno troverà utile sapere che la gravidanza è associata al numero 59. Vedere una donna incinta, invece, al numero 50.

In conclusione si può dire che a meno di non esserlo effettivamente o di star cercando una gravidanza, sognare di aspettare un bebè rappresenta per lo più qualcosa che sta per venire al mondo. Cosa che rappresenta quindi un progetto creativo o una persona evoluta e cambiata rispetto al passato.

Ricordiamo che, al di là dei simbolismo, l’interpretazione dei sogni per essere efficace e corretta necessita di tutta una serie di conoscenze sul sognatore. Paure, ambizioni, carattere e vissuto personale incidono infatti sui sogni, modificando l’interpretazione di molti simbolismi.