Il tuo ex è tornato a popolare i tuoi sogni? Scopri cosa può significare e cosa sta cercando di dirti il tuo subconscio.

Sognare il proprio ex è un’esperienza che presto o tardi capita a tutti. Si tratta di un sogno che può cambiare significato in base a molteplici aspetti tra cui ci sono le emozioni provate durante il sogno e quelle sperimentate al risveglio e nelle ore successive. Ovviamente, anche il tipo di storia e i motivi che hanno portato alla rottura con quel preciso ex possono avere un loro peso. Scopriamo quindi come analizzare al meglio questo genere di sogno al fine di comprendere l’eventuale messaggio del subconscio.

Cosa rappresenta l’ex nei sogni

Un aspetto molto importante quando si parla di ex, riguarda il significato che la sua apparizione può avere in un sogno. Se sognarlo immediatamente dopo una rottura è infatti più che normale, le cose cambiano quando ciò avviene a distanza di anni. Può infatti capitare di sognarlo dopo averlo rivisto accidentalmente o aver pensato a lui. Ma il sogno può manifestarsi anche di punto in bianco o, appunto, per svelarci qualcosa di importante.

La figura di un ex, infatti, porta con se diversi ruoli simbolici.

Il più banale è quello che indica che si prova ancora qualcosa per lui e che rappresenta per lo più i sogni post rottura. In altri casi può indicare una semplice nostalgia per un determinato periodo della propria vita in cui casualmente si stava con quella persona. E, ancora, può avvenire quando si inizia una nuova relazione che si teme possa terminare come la precedente.

Ma, cosa più importante, può indicare alcune parti del sognatore. Ed in particolare quelle che ha trascurato. In questo caso la figura dell’ex si pone infatti come una sorta di immagine speculare che indica un aspetto da cambiare o al quale è importante prestare attenzione.

Sognare il primissimo amore

Ovviamente ci sono ex ed ex. E tra questi, uno che gioca un ruolo importante è il primo amore. Sognarlo è solitamente un modo per tornare a tempi in cui tutto era semplice e leggero e di conseguenza, a meno di non provare emozioni spiacevoli o di avere avuto trascorsi traumatici di qualche tipo, è da considerarsi come un sono positivo.

Sognare il proprio ex che torna

Un ex che torna e che cerca di riprendere in mano la relazione può rappresentare un desiderio del sognatore (cosa che avviene principalmente nei sogni post rottura) o un modo per accettare in modo più profondo che quella storia è finita. Cosa che avviene sopratutto se nonostante i suoi tentativi ci si trova a rifiutare o se anche provandoci si finisce con l’arrivare sempre allo stesso epilogo.

Se il sogno è di tipo erotico, invece, può indicare una sorta di legame con una persona che ha rappresentato un passaggio importante nella vita del sognatore che, in qualche modo, ritiene di essere cresciuto o maturato, in base a quel particolare rapporto.

Quali altri significati può assumere l’ex in sogno

Come già visto, la figura dell’ex è molto importante per il sognatore e può indicare davvero tante cose, alcune delle quali, riconoscibili solo in base al personale percorso di vita e ai trascorsi che ci sono stati insieme.

Detto ciò, oltre ai valori simboloci sopra elencati, vanno ricordati anche quelli dell’ex invecchiato che può indicare un distacco emotivo dalla sua figura. Al contempo un ex compagno che muore o si ammala può portare alla luce dei sensi di colpa nei suoi confronti.

E sognarlo felice con un’altra persona? Anche qui molto dipende da come ci si sente nel sogno e al risveglio. Emozioni negative possono indicare che ci sono ancora delle parti del rapporto vissuto da analizzare. Emozioni positive, invece, indicano una maggior presa di coscienza della fine della storia e il desiderio genuino che la sua vita possa scorrere bene ma distante dalla propria persona.

Sogni e numeri

Per chi ama la correlazione tra sogni e numeri, ricordiamo che l’ex in sogno si associa al numero 22 mentre il primo fidanzatino viene indicato dal numero 14.

Ricordiamo che, al di là dei simbolismo, l’interpretazione dei sogni per essere efficace e corretta necessita di tutta una serie di conoscenze sul sognatore. Paure, ambizioni, carattere e vissuto personale incidono infatti sui sogni, modificando l’interpretazione di molti simbolismi.