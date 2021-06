La tecnica infallibile per innamorarsi ancora, ancora e ancora

Il vostro sentimento non è più intenso come un tempo? Non preoccupatevi esiste un modo semplicissimo per rafforzarlo.

L’amore è un sentimento soggetto a fluttuazioni, bisogna impegnarsi ogni giorno affinché diventi più forte e profondo nel tempo altrimenti si rischia che gli eventi della vita possano alterare questo sentimento e persino renderlo cagionevole.

Gli alti e bassi nella coppia sono comuni, a volte si sente di amare di meno e poi accade che ci si rende conto di tornare a sentire che quel sentimento di un tempo, come se si fosse rafforzato. Quando questo sentimento non ce la fa a risorgere dalle ceneri e la coppia sembra esaurirsi esiste, un metodo infallibile per ritrovare l’amore e rinnamorarsi l’un l’altro.

Coppia: ritrovare l’amore è possibile, basta solo fare questo

Secondo l’esperto terapista di coppia Adam Fields, quando l’amore non arde più come un tempo si può alimentare la fiamma dell’amore e farlo diventare di nuovo intenso in un modo molto semplice. L’esperto ha condiviso questa tecnica per rinnamorarsi ancora ed ancora sulla rivista Women’s Health.

Secondo il terapista si tratterebbe di una tecnica infallibile e si ispira alla trama dei film romantici: il segreto per ritrovare l’amore consiste nel ripercorrere i ricordi. Bisognerebbe solo rispolverare i ricordi del tempo trascorso insieme e ciò che vi ha unito, tutti i best moments della vostra vita, come se fossero impressi su una pellicola. Attraverso i ricordi sentirete i sentimenti provati in quei momenti e tutte le emozioni positive che li accompagnavano. Inoltre comprenderete tutte le ragioni del vostro amore. Ricorderete quanto stavate bene l’uno affianco all’altro e sentirete quella fiamma ardere di nuovo nel vostro cuore.

Questa tecnica è infallibile a patto che voi custodiate ricordi molto intensi.

Questa tecnica ha preso il nome di “Montage Awareness Therapy”, il terapeuta la usa abitualmente per “curare i suoi pazienti affetti da mal d’amore“. Potete risalire insieme ai vostri ricordi, rievocare ciò che vi ha fatto innamorare come ad esempio:

Il vostro primo appuntamento

Il vostro primo bacio

La vostra prima volta

Il primo regalo

Quella vacanza indimenticabile

Un gesto di grande romanticismo

La cosa che vi fa ridere di più

La prima volta che ti ha presentato la famiglia e così via

Come puoi notare i ricordi che vale la pena rivivere sono tanti così come le fonti della vostra felicità. Adams Fields consiglia di usare questa tecnica senza moderazione ogni volta che sentite la necessità di scacciare i dubbi, ravvivare la fiamma, e sentirvi di nuovo innamorati l’un l’altro al 100%.