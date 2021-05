Quali sono i segreti per la coppia che dovresti mettere in pratica per far durare l’amore? Ecco quelli più strani (ma che funzionano).

Sei sicuro di conoscere tutti i segreti per far funzionare la tua storia d’amore?

A volte, anche quando siamo felici, capita spesso di trovarci ad “inciampare” in delle situazioni che mettono a rischio la nostra relazione.

Per quale motivo capita di scontrarsi con qualcuno che ti ama e che ami ma con il quale a volte finite per litigare in maniera veramente aggressiva.

Esiste una formula magica per far funzionare il vostro rapporto? Probabilmente (noi ci speriamo) no ma ci sono alcuni segreti fondamentali da conoscere.

Ecco quali sono!

Segreti per la coppia: ecco cinque “strani” ma fondamentali che forse non conosci

Quante volte ti capita di litigare con il tuo compagno?

A volte è questione di spazi che mancano, alle volte, invece, è questione di spazi troppo larghi.

In altri momenti prevale la gelosia mentre capitano serate in cui guardi (e senti) il tuo compagno russare mentre tu non riesci a dormire.

Insomma, lo abbiamo capito: nessuna relazione è perfetta e tutte, nella loro particolarità, si assomigliano.

Come fare, quindi, a far durare il rapporto nel tempo senza arrivare alle “bolle” di aggressività, che esplodono in litigi furiosi?

Ci sono cinque segreti che possono sembrare strani ma che sono comuni a tantissime coppie che stanno insieme da anni.

Scopriamoli insieme: quanti ne conosci e pratichi già? Quanti, al netto della loro particolarità, potrebbero migliorare la tua relazione di coppia?

Ecco quali sono i cinque segreti per la coppia per evitare di… scoppiare!

amore fisico in agenda : eh sì, senza contare che noi te ne avevamo già parlato qui. Mettere i rapporti intimi in “ calendario ” è fondamentale (anche se strano) per mantenere un buon grado di intimità .

Perché? Vi chiederete voi. L’amore non dovrebbe essere un impeto di passione che si sprigiona da due corpi che si desiderano alacremente ?

Certo, rispondiamo noi, ma quanta passione rimane a chi vive, mangia, dorme e tanto altro insieme?

Certo, la passione va coltivata e bisogna trovare sempre nuove idee per mantenere freschi i rapporti. Metterli in agenda, però, serve a considerare l’amore come un vero e proprio impegno al quale dovete dedicare tempo ed energie . Farà miracoli!

dormire separati : tu vuoi leggere il libro mentre lui dorme appena mette la testa sul cuscino. Tu hai bisogno di dormire con la serranda alzata mentre lui preferirebbe dormire in una caverna.

A volte il tuo partner russa come un carrarmato mentre tu guardi sconsolata il soffitto: insomma, ci siamo capiti. Dormire insieme è bellissimo ma dormire separati , a quanto pare, è ancora meglio !

Le coppie che funzionano dormono in stanze separate ed in letti solo loro con il piumino o senza: insomma, a quanto pare è l'unico modo per rimanere insieme per sempre !

A volte il tuo partner russa come un carrarmato mentre tu guardi sconsolata il soffitto: insomma, ci siamo capiti. Dormire insieme è bellissimo ma dormire separati , a quanto pare, è ancora meglio !

Le coppie che funzionano dormono in stanze separate ed in letti solo loro con il piumino o senza: insomma, a quanto pare è l’unico modo per rimanere insieme per sempre !

quotidianità in comune: quindi, dormire insieme non si può e lo abbiamo capito. E allora che cosa si può fare? Ma (quasi) tutto il resto! Giocate ad un gioco insieme oppure iniziate a seguire una serie TV che sia solo vostra.

L'idea è quella di condividere gli hobbies che vi "allontanerebbero" dall'altro perché fatti in solitudine: libri, musica, televisione.

Trovate il modo di "sfruttare" questi hobbies per stare insieme in maniera proficua!

L’idea è quella di condividere gli hobbies che vi “allontanerebbero” dall’altro perché fatti in solitudine: libri, musica, televisione.

Trovate il modo di “sfruttare” questi hobbies per stare insieme in maniera proficua!

niente regali : ovviamente a questo “ segreto ” ci verrebbe da opporci con tutte le nostre forze. Ma come niente regali ? Eppure, a quanto pare, i segreti per la coppia prevedono anche che non vi facciate mai i regali.

No aspettate, non ci siamo spiegati bene: mai i regali nelle occasioni comandate ! San Valentino, compleanni , anniversari , Natale … inutile farsi i regali vivendo nella stessa casa e obbligatoriamente !

Se avete qualcosa da regalare, ben vengano i pensierini “extra” (anche più che pensierini) ma farli in occasione delle feste comandate , a quanto pare, diventa una schiavitù che uccide la coppia .

niente regali : ovviamente a questo " segreto " ci verrebbe da opporci con tutte le nostre forze. Ma come niente regali ? Eppure, a quanto pare, i segreti per la coppia prevedono anche che non vi facciate mai i regali.

No aspettate, non ci siamo spiegati bene: mai i regali nelle occasioni comandate ! San Valentino, compleanni , anniversari , Natale … inutile farsi i regali vivendo nella stessa casa e obbligatoriamente !

Se avete qualcosa da regalare, ben vengano i pensierini "extra" (anche più che pensierini) ma farli in occasione delle feste comandate , a quanto pare, diventa una schiavitù che uccide la coppia .

parla tu che parlo io: infine la comunicazione. Ci dispiace per tutti i "silenziosi" che odiano esprimere i propri sentimenti ma parlare è fondamentale.

Non solo parlare (a vanvera) ma anche esprimersi sugli argomenti di cui non si vuole parlare dicendo: “Questo è offlimits“.

Insomma, trovate il vostro equilibrio tra argomenti, discussioni e confronto: ovviamente è personale ma va, in ogni caso, stabilito!

Pronti a diventare la coppia più longeva mai vista?

Mettete in pratica questi “segreti” e non avrete più problemi.

Soprattutto, poi, non parlatene con nessuno: dopotutto sono segreti!