Uomini e Donne, Davide Lorusso rompe il silenzio: la replica spiazzante a Jessica Antonini

Uomini e Donne: Davide Lorusso, dopo le accuse di Jessica Antonini, ha deciso di rompere il silenzio e rivelare la sua versione della storia.

Uomini e Donne aveva fatto incontrare Jessica Antonini e Davide Lorusso. I due, dopo la fine del loro percorso nel programma, avevano scelto di iniziare una relazione. Relazione che qualche settimana fa purtroppo si è conclusa. Lei ha dichiarato di essere stata lasciata senza alcuna spiegazione ed in maniera improvvisa, aggiungendo che c’erano alcuni problemi legati all’intimità e sospettando addirittura che Davide in realtà non sia eterosessuale.

Lui non ha mai replicato di fronte alle parole di lei. O almeno fino ad oggi quando al magazine di Uomini e Donne ha deciso di raccontare la sua versione della storia, smentendo le accuse di lei e ammettendo alcune sue mancanze in questa relazione che purtroppo non ha funzionato come avrebbe voluto.

Jessica Antonini: Davide Lorusso di Uomini e Donne smentisce le accuse

Davide Lorusso ha categoricamente smentito di aver tradito Jessica Antonini, rivelando di non averla nemmeno lasciata, ma che si sarebbe limitato a prendersi un periodo di pausa in quanto si trovava in stato di confusione del loro rapporto. In quanto non facevano altro che litigare e questo stava diventando un vero problema, poiché non riuscivano a viversi in maniera serena.

Jessica, secondo quanto rivelato da lui, avrebbe chiamato sua madre per raccontarle il tutto e dopo di che lo avrebbe bloccato da ogni profili social o app di messaggistica. Davide però ci tiene a precisare che ha avuto delle mancanze nei suoi confronti. In quanto non l’è stato vicino quando lei ha dovuto fare i conti con un grave lutto nella sua vita. Lorusso, tra l’altro, si dice anche molto affezionato al figlio di lei e di non aver mai preso in giro in nessuno.

Davide e Jessica dopo Uomini e Donne purtroppo non sono riusciti a trasformare la loro conoscenza in una storia d’amore stabile. In quanto ora più che mai sembrano essere ai ferri corti.