Tentatori Temptation Island 2021, chi sono: nomi, età e un desiderio comune

Sapete chi sono i tredici tentatrici nel villaggio delle fidanzate? Scopriamo insieme: nomi, età, curiosità e professione e un dettaglio importante.

Sta per ricominciare il viaggio dei sentimenti targato canale 5. Come al solito ritroviamo Filippo Bisciglia alla conduzione, con un cast totalmente nuovo.

Ormai è tutto pronto: le registrazioni sono terminate da qualche giorno e i vari concorrenti sono tornati tutti a casa. A questo punto sorge spontanea una domanda: “Le coppie sono tornate insieme o separate alle loro vite?” Per rispondere non resta che attendere l’evolversi del programma. Nel frattempo scopriamo insieme le identità dei tredici tentatori di Temptation Island 2021.

Ecco chi sono i 13 tentatoei del villaggio dei fidanzati di Temptation Island 2021

Temptation Island, il famoso reality condotto da Filippo Bisciglia sta tornando in Tv.

Al centro della scena sei coppie di fidanzati, che hanno scelto di mettere alla prova il loro amore: Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso, Claudia e Ste, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico saranno separati per 21 giorni in due villaggi, all’Is MorusRelais, in provincia di Cagliari, Sardegna. Ad accompagnarli in questo periodo di separazione, 25 single (12 donne e 13 uomini divisi nei rispettivi villaggi) che vivranno con loro questi giorni cercando di trasmettere serenità e allegria ma allo stesso tempo li accompagnano nel processo di meditazione sulla propria relazione, affinché possano comprendere a fondo i loro sentimenti e far emergere la vera natura del loro rapporto di coppia.

Ecco i nomi dei tentatori 2021:

Angelo (26 anni da Salerno, calciatore)

(26 anni da Salerno, calciatore) Alessandro (nato a Vercelli, 25 anni, imprenditore)

(nato a Vercelli, 25 anni, imprenditore) Alessio (romano, 37 anni, proprietario di un locale)

(romano, 37 anni, proprietario di un locale) Davide (viene da La Spezia, 27 anni, impiegato)

(viene da La Spezia, 27 anni, impiegato) Giuseppe (32 anni, napoletano, dentista)

(32 anni, napoletano, dentista) Luca (nato a Riccione 26 anni, laureato in scienze motorie)

(nato a Riccione 26 anni, laureato in scienze motorie) Luchino (31 anni da Ascoli Piceno, geometra)

(31 anni da Ascoli Piceno, geometra) Luciano (27 anni di Napoli, modello)

(27 anni di Napoli, modello) Luke (Bolognese 31 anni, responsabile commerciale)

(Bolognese 31 anni, responsabile commerciale) Manuel (romano, 25 anni, personal trainer e modello)

(romano, 25 anni, personal trainer e modello) Marco (26 anni da Cesenatico, modello)

(26 anni da Cesenatico, modello) Salvatore (casertano di 32 anni, imprenditore e proprietario di una holding che fornisce servizi)

(casertano di 32 anni, imprenditore e proprietario di una holding che fornisce servizi) Samuele (romano, 28 anni, agente di commercio).

I 13 ragazzi hanno un desiderio comune: la notorietà.