Scopriamo la top five dei regali più desiderati a San Valentino 2023

Con San Valentino ci sono due categorie di persone ben distinte, chi va su di giri all’idea di un ristorante costoso e di un regalo super e chi desidera solo ed esclusivamente trascorrerlo con la persona che ama, anche in pigiama mangiando una pizza andrebbe benissimo. Nessuno è qui a giudicare (anche perché da che pulito dovremmo farlo?) vogliamo solo raccontare quali siano i cinque regali più sognati dalle donne in Italia e non per questa ricorrenza d’amore.

Sorprendere il nostro lui, preparare il suo pasto preferito o (forse sarebbe meglio) ordinarlo direttamente dal ristorante per trascorrere una serata intima con un bel film e dichiarazioni scritte (il biglietto è di fondamentale importanza) ci farà festeggiare il giorno degli innamorati come si deve. Riguardo ai regali, se abbiamo la fortuna di averli fatti opzionare dalla nostra sempre aggiornata wishlist allora tutto sotto controllo, sarà solo una bellissima sorpresa. Negli altri casi potrebbero servire delle dritte, magari facendolo imbattere in modo tutt’altro che accidentale in questa rubrica.

Il regalo più bello è amare ed essere amate ma suvvia, un po’ di frivolezza mista al consumismo saltuario non ha mai ucciso nessuno e poi sognare è gratis! Vediamo i cinque desideri delle donne nel mondo a San Valentino.

San Valentino 2023: cosa vorremmo ricevere e cosa avremo

Se saremo fortunate, un mazzo di rose rosse con dedica annessa non ce lo leverà nessuno. Se siamo single, come detto da Miley Cyrus nel suo ultimo singolo di successo, i fiori possiamo benissimo comprarceli da sole. Certo è che difficilmente entreremo in gioielleria per prenderci un braccialetto tennis che costi minimo diecimila euro. Diciamo che rientra nelle cose da ricevere in regalo dal nostro lui.

Al quarto posto c’è la collana di Chanel, adorata dalle adolescenti come dalle signore di una certa età. Lunga, con doppio giro di perle, logo ben in vista, bianco e nero, decori dorati o argentati a scelta. L’alta gioielleria della maison propone creazioni ben più preziose e raffinate ma questa resta un must.

Altro grande classico è la borsa più bramata di sempre (o quasi) e si tratta ovviamente di una Hermes, nello specifico la Birkin ma anche la Kelly, come si dice in gergo, andrebbe alla grande ed il sorriso sarebbe più che spontaneo alla sola vista dell’oggetto del desiderio. Il colore, l’edizione, la grandezza, è tutto relativo. Basta averla!

Si contendono il secondo posto un paio di décolleté di René Caovilla e di Christian Louboutin. Qui si tratta di gusti, bisognerà scegliere tra brillanti e pietrine che decorano la caviglia ed oltre od una classica scarpa alta con il tacco in vernice nera e suola rossa lucida.

Al primo posto c’è lo sguardo di un uomo innamorato, unico, luminoso e sognante. Non ha prezzo, non è in vendita ed è per questo che è il regalo più meraviglioso e desiderato di tutti.

