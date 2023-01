Stop agli eccessi, è il momento del minimalist make-up: quando ‘less is more’

Il minimalismo è la nuova tendenza nel make-up, il concetto di “less is more” è più che mai attuale: il trucco diventa fresco ed essenziale, addio ai fastidiosi eccessi con questi segreti.

C’è stato un tempo (non troppo lontano) in cui make-up significava esagerazione. Occhi pesanti e truccati all’estremo, contouring spropositato fino ad evidenziare ogni angolo del viso, labbra più che mai marcate. Certamente, si tratta di gusti. Ma possiamo dirvi con assoluta certezza che le nuove tendenze cambiano direzione, rompendo con il concetto di “troppo” per rivolgersi invece al “minimalismo“.

Si parla di una corrente che prende sempre più piede grazie a pensatori e influencer, che si impegnano nel diffondere l’idea che, in ogni ambito della vita, il “less is more”. Meno di tutto, questo è ciò che porta ad apprezzare di più quello che si ha. Stessa cosa vale anche nel settore della bellezza, dove il troppo non è più così gradito, il too much non è più la rappresentazione della donna di oggi.

Si punta quindi, ad eliminare tutto ciò che era superfluo, puntando ad ottenere un effetto fresco e delicato, che si basi su pochi e semplici elementi. Questo non significa apparire trascurate, anzi. Il minimalist make-up si basa sulla scelta di un’espressione di autenticità, senza fronzoli e mascheroni che coprano la vera essenza di ognuna. Per ottenerlo bisogna seguire alcune regole fondamentali.

Il minimalist make-up che fa impazzire: tutti i segreti per ottenerlo

Se il vecchio effetto cerone non è più l’obiettivo, oggi la donna vuole apparire più naturale che mai. Sia perché questo permette di affermare il proprio essere, senza bisogno di tutti i filtri di cui troppo spesso le fotocamere e i social fanno abusare, ma anche per una questione puramente pratica. Il minimalist make-up permette di creare un look perfetto dal giorno alla sera in pochi e semplicissimi step. Uno degli aspetti essenziali è che la pelle sia luminosa, morbida e vellutata.

Proprio per questo il primo passo fondamentale è prendersene cura quotidianamente. Quando diciamo addio agli strati di fondotinta e ciprie, mettiamo in primo piano la base del viso. Perciò è necessario dedicarsi ad una routine giornaliera di detersioni, scrub e trattamenti nutrienti, con i giusti prodotti adeguati all’età e al tipo di pelle. Pochissimi altri saranno gli elementi di cui avremo bisogno. Innanzitutto un primer da applicare massaggiando bene con movimenti rotatori fino al completo assorbimento.

Poi, una base di colore delicata e sottile, creata con una CC Cream che aiuti ad uniformare le eventuali discromie da stendere su tutto il viso. Se le occhiaie sono troppo evidenti, scegliete di picchiettarle con un fondotinta leggero e trasparente, piuttosto che cedere ai pesanti correttori. Un tocco di blush è consentito, a patto che sia rosato e assolutamente naturale. Non può mancare l’illuminante che, in qualunque situazione, è capace di donare un tocco di luce estrema al viso.

Andrà applicato essenzialmente su zigomi, arco sopraccigliare e arco di cupido. Se non riuscite proprio a fare a meno di una linea nera sugli occhi, optate per una matita da sfumare appena. Spazio al mascara, che deve rendere le ciglia lunghe e non troppo voluminose (altrimenti rischierebbe di inficiare il risultato minimalista), non devono esserci grumi! Concludete con labbra dall’effetto nude. Per un tocco di colore, picchiettate col dito un po’ del vostro rossetto più naturale, lasciatelo matt oppure rendete l’effetto idratato con un tocco di burro di cacao. La vostra nuova versione minimalist sarà più affascinante e chic che mai.