Blazer e giacche a quadri per look regolari ispirati alla moda uomo

Con le belle giornate viene voglia di lasciare a casa il piumino per poter sfoggiare la giacca a quadri del nostro lui o il nuovo blazer comprato con i saldi che “ci sta da Dio”. Ecco quali brand e che modelli scegliere per outfit da invidia su Instagram.

Fare un tuffo nel passato con qualcosa che ricordi “Tutti gli uomini del presidente” (1976) o indossare un capo totalmente nuovo liberamente ispirato ad “Emily in Paris”? La decisione varia in base al budget di cui disponiamo ed al nostro stile. Ecco le proposte del momento che, sia con che senza saldi, è meglio non lasciarci sfuggire!

Capita di leggere che per attrarre è bene evidenziare tutto ciò che sia femminile e puntare su outfit eleganti ma che definiscano bene la figura. Un blazer maschile a quadri però può essere molto più glamorous di quanto si possa pensare e rientra perfettamente tra quelli consigliati per apparire più indipendenti e decise.

Giacche a quadri must-have: puntiamo sul look che ci tenga in riga

Il fatto che sia scontato del 30% (si trova su MyTheresa a 419 euro) aiuta ma ci sarebbe piaciuto in ogni caso. Si tratta del blzer di Sportmax in lana nelle tonalità del grigio, con abbottonatura frontale e tasche laterali applicate. Con un jeans skinny ton sur ton e con un pullover giallo o rosso – in base alla propria carnagione ed al colore dei capelli – il successo è assicurato.

Restando nella selezione outfit da giorno, ecco la giacca lunga doppiopetto di Imperial. Anche in questo caso c’è un prezzo vantaggioso in quanto si tratta di 94 euro anziché gli iniziali 188 euro, ed i quadretti classici nel marrone sono un evergreen che potremo portare per anni, a prescindere dalle tendenze in corso. A noi la scelta se indossarla con la gonna corta abbinata o se completare il tutto con camicia classica bianca o con una maglia nera girocollo.

Con la giacca in Principe di Galles della linea Actitude di Twinset (109,50 euro già in saldo) potremo camuffare un punto vita non propriamente da vespa ed allo stesso tempo sembrare più slanciate proprio per il taglio del capo. Viene proposto con il pantalone multicolor identico (73 euro) che però ha gli spacchetti in fondo che non piacciono a tutte. L’importante è che la scarpa sia sobria, come gli altri accessori, il rischio è quello di appesantire troppo il tutto.

Di blazer a quadri ne esistono svariati anche low cost ma è un po’ come per le valigie e le borse, meglio investire che puntare su un risparmio immediato. Ne guadagneremo in stile e riparazioni evitate.

Silvia Zanchi