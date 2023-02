Gravissimo lutto per Lino Banfi: il dolore struggente della figlia Rosanna

Gravissimo lutto per Lino Banfi: è morta l’amatissima moglie Lucia. L’annuncio e il dolore struggente della figlia Rosanna.

Tragico e durissimo lutto per Lino Banfi che, dopo una vita vissuta insieme tra gioie e dolori, successi e momenti più difficili, dice addio all’amore della sua vita. E’ venuta, infatti, a mancare l’amatissima moglie dell’attore, Lucia, con cui ha vissuto quasi tutta la sua vita dopo averla conosciuta quando entrambi erano giovanissimi. Quello tra Lino Banfi e la sua Lucia è stato un amore unico, meraviglioso che ha saputo superare tutte le difficoltà della vita.

Lucia Lagastra è stata prima la fidanzata di Pasquale Zagaria, questo il vero nome di Lino Banfi e poi la moglie, ma è stata anche il suo sostegno, il suo supporto. Pasquale Zagaria ha sempre sognato un futuro da attore e, nonostante le varie difficoltà, la sua Lucia ci ha sempre creduto al punto da seguirlo a Roma dove, dopo anni di provini, ha poi conquistato il successo. Una grande e meravigliosa storia d’amore coronata dalla nascita dei figli Rosanna e Walter e che si è conclusa purtroppo con la morte di lei.

L’addio di Rosanna Banfi alla mamma Lucia

Lucia era malata da tempo di Alzheimer, una malattia che procura tanta sofferenza anche alle persone che sono intorno ai malati. Banfi ha parlato spesso in tv della salute della moglie e, in un’intervista rilasciata a Verissimo ad aprile 2022, aveva commosso Silvia Toffanin svelando l’ultimo desiderio della sua Lucia, al suo fianco per più di sessant’anni.

“ Mia moglie mi ha detto: ‘Non possiamo trovare il sistema di morire insieme, noi due? Se muori prima tu io non resisto e lo stesso al contrario’ “, le parole dell’attore.

Oggi, purtroppo, la tragica notizia. Ad annunciare la morte della mamma è stata la figlia Rosanna che, sul proprio profilo instagram, ha condiviso una vecchia foto in cui la mamma era sorridente, scrivendo: “Ciao mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. Tanti i commenti di conforto da parte di fan e amici. “Rosanna”, scrive Mara Venier lasciando un cuore rosso. “Ti abbraccio forte”, sono le parole di Maria Grazia Cucinotta. “Rosanna, le più sentite condoglianze a te e a tuo padre. Vi sono vicina. Un abbraccio”, è il messaggio di Sandra Milo.

“Vi stringo forte forte”, sono invece le parole di Eleonora Cadeddu che, nella serie Un medico in famiglia di cui Lino Banfi è stato protagonista e in cui ha recitato anche Rosanna, interpretava Annuccia.