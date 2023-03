Il contorno scuro è di nuovo cool: lo conferma Chiara Ferragni, ecco le labbra che vorrai in primavera

Anche questa volta è Chiara Ferragni ad annunciare il trend del momento: l’imprenditrice digitale conferma il ritorno del contorno scuro alle labbra, prepariamoci ad imitarla in primavera.

Chiara Ferragni è ormai sinonimo di “tendenza“. La co-conduttrice dell’ultimo Festival di Sanremo trasforma in oro tutto quello che tocca e lo fa in ogni ambito. Dalla moda al beauty, ogni regno è suo e risente inevitabilmente della sua potente influenza. Con un profilo Instagram che ha raggiunto la cifra incredibile di 29 milioni di follower, l’imprenditrice detta legge con ogni sua apparizione.

Ci siamo abituati al fatto che la moglie di Fedez ami tirare fuori vecchi trend, rendendoli attuali e decretandoli un “must”. Anche nel settore del make-up ovviamente. É quello che è accaduto già qualche settimana fa, quando in occasione della Milano Fashion Week la diva italiana ha abbandonato il look naturale e delicato con cui la vediamo tutti i giorni, in favore di uno rock e grintoso, sottolineato da un maxi eyeliner nero.

Alla Ferragni piace cambiare, trasformandosi ogni giorno in una donna diversa, come d’altronde fa anche nella vita. Passando da ragazza a mamma, moglie e manager, interpreta gli stili più impensabili facendoli diventare eccezionali. Probabilmente questo sta succedendo anche con un dettaglio su cui nessuno (nel 2023) avrebbe scommesso. Con un tuffo indietro negli anni Novanta, Chiara ha decretato il ritorno delle labbra con contorno scuro.

Bellissima per Vuitton: l’overlining scuro che non ti saresti mai aspettata

Soltanto qualche anno fa una scelta come questa avrebbe fatto rabbrividire le make-up artists e tutte le appassionate del mondo. L’overlining scuro, che rimanda ai tempi di una rossissima Geri Halliwell nelle Spice Girls, è stato un ricordo per molto tempo abbandonato. Quella particolare abitudine di mettere in evidenza le labbra contornandole con una matita più scura del rossetto è stata di gran voga nei decenni 80-90, per poi sparire completamente dalla circolazione.

Per anni le truccatrici hanno “lottato” contro questa tendenza innaturale e forzata, optando per una celebrazione del “nude“. Labbra naturali, quasi trasparenti, che non appaiono neppure truccate. Ma anche, all’opposto, rossetti accesi e opachi, che coprono completamente la bocca donandole un colore pieno e iconico. Il mix tra scuro e chiaro invece, è un passo che nessuno aveva osato fino ad ora. A parte Chiara Ferragni si intende, che in occasione della sfilata parigina di Louis Vuitton ha sfoggiato il suo nuovo make-up rivisitato.

Moderne e super chic, le labbra dell’imprenditrice appaiono rimpolpate e lucide, grazie all’effetto di contorno scuro che segna il bordo in contrasto con l’interno. Il rossetto è infatti di una nuance chiarissima, a cui è aggiunto un tocco di shine grazie ad un evidente gloss. Il risultato è chiaramente pazzesco, abbinato ad un trucco occhi altrettanto marcato e glamour. In questo make-up di ispirazione anni Novanta, non manca una linea nera che delinea la rima inferiore e l’angolo interno dell’occhio, mentre sulla pelle il bronzer fa il suo lavoro alla perfezione. Nessun dubbio sul fatto che in primavera il contorno scuro tornerà a bussare alla nostra porta.