Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: le parole che non ti aspetti e un futuro tutto da scrivere

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sempre più innamorati e complici: la coppia vive la storia in famiglia con un futuro tutto da scrivere.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono inseparabili. La coppia più complicata, innamorata e vera del Grande Fratello Vip 2022 ha messo da parte i litigi, le discussioni e le incomprensioni che hanno caratterizzato il loro rapporto sin dalle prime settimane per vivere una storia intensa, passionale condividendo ogni istante della quotidianità. Nella casa, Antonella ed Edoardo si sono piaciuti sin dal primo sguardo. L’incontro nella casa di Cinecittà ha fatto nascere immediatamente un feeling che li ha portati ad avvicinarsi sin dai primi giorni di convivenza e a scambiarsi il primo bacio dopo soli dieci giorni.

Sin dai primi giorni di ottobre hanno formato a tutti gli effetti una coppia affrontando insieme tutta l’avventura del reality. Dannatamente belli, veri e sinceri, si sono conosciuti totalmente mostrando il bello e il brutto dei loro carattere. Non sono mancati momenti in cui entrambi si sono lasciati andare a parole forti riuscendo, però, ogni volta, a superare il momento brutto e a mettere il loro amore davanti a tutto consapevoli che la “tossicità del loro rapporto” di cui tutti parlavano era dovuta solo al contesto in cui stavano vivendo.

Di tossico, Antonella ed Edoardo, non hanno assolutamente niente. Da quando hanno lasciato la casa del Grande Fratello Vip stanno vivendo la storia come due ragazzi normali di 25 e 30 anni trascorrendo il tempo con gli amici di entrambi, andando a cena con i rispettivi genitori e concedendosi anche momenti di svago come una semplice partita di bowling. Cosa riserva, ora, il futuro ai Donnalisi?

Antonella ed Edoardo: la storia vista dai genitori di entrambi

I primi tifosi di Antonella ed Edoardo sono stati i genitori di entrambi che, durante le poche sorprese che hanno potuto fare al Grande Fratello Vip, hanno saputo riconoscere gli errori di entrambi aiutandoli a ritrovare la strada giusta. Stefano Fiordelisi, il padre di Antonella, durante la sorpresa dello scorso ottobre, aveva riconosciuto in Edoardo “un uomo di spessore” esortando la figlia a correggere quelli che, all’epoca, erano atteggiamenti provocatori che facevano stare male Donnamaria.

Vincenzo Donnamaria, il padre di Edoardo, durante la prima sorpresa fatta al figlio lo scorso gennaio in un momento di totale rottura tra Antonella e Donnamaria, aveva fatto notare al figlio di “aver mancato di rispetto” ad Antonella con alcune sue affermazioni.

Sia i genitori di Edoardo che di Antonella hanno sempre sostenuto entrambi lasciando loro, tuttavia, la libertà di decidere se state insieme o meno. Ora che la loro avventura nel Grande Fratello è finita, cosa pensano i genitori di entrambi? A svelarlo sono stati proprio i Donnalisi, come li hanno battezzati i fan dallo scorso ottobre, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi.

“I miei sono felicissimi. Lo adorano“, le parole di Antonella e a conferma di ciò, la Fiordelisi ha pubblicato la foto che vedete qui in basso in cui è con i propri genitori che l’hanno raggiunta a Roma per trascorrere un po’ di tempo con lei ed Edoardo.

“Sa che quando lei è uscita mi ha chiamato mio padre che voleva venire con me? Tanto che gli ho detto: ‘Papà guarda che è la fidanzata mia, mica la tua’”, ha svelato Edoardo che poi ha aggiunto – “I miei sono pazzi di lei. Mamma dice che Antonella è simpaticissima, matta come un cavallo però è bella. E papà pende dalle sue labbra anche perchè dal vivo, Antonella è più ragazza, la mia ragazza”.

E a dimostrazione del buon rapporto che c’è tra Antonella e i genitori di Edoardo è arrivata anche una foto della Fiordelisi con il padre del fidanzato che ha commentato esaltando la sua bellezza come potete vedere qui sotto.

Edoardo, inoltre, ha anche presentato Antonella alla nonna condividendo il video sui social ed emozionando tutti i fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edoardo Donnamaria Supporter (@edoardodonnamariasupporter)

Il futuro dei Donnalisi

Ed ora, cosa riserva il futuro? Entrambi sono concentrati sul lavoro con Antonella che continua a lavorare come modella e influencer mentre Edoardo, da martedì 4 aprile, tornerà a lavorare in radio, tutti i giorni, dalle 17 alle 19, precisamente su Radio Zeta. Nel futuro privato dei Donnalisi, invece, c’è sicuramente la convivenza anche se non hanno ancora deciso se vivere a Roma e Milano dove si trovano in questo momento come ha annunciato Antonella pubblicando una storia del viaggio in macchina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edoardo Donnamaria Supporter (@edoardodonnamariasupporter)

La coppia, però, nel proprio futuro vede anche una famiglia di cui ha spesso parlato quando era ancora nella casa. Edoardo non ha mai nascosto di voler diventare presto padre e la stessa Antonella, a Casa Chi, ha ammesso di sognare di diventare mamma da quando si è innamorata di Edoardo.

Ai microfoni del settimanale Chi, così, Edoardo ha dichiarato: “Ieri sera mi faceva vedere con un’applicazione come verrebbe nostro figlio. E verrebbe bellissimo, speriamo bello come lei, ma con la mia testa, perché è tanto matta”.

Insomma, per i Donnalisi, il futuro è tutto da scrivere!