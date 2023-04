Edoardo Donnamaria sorprende Antonella Fiordelisi con una canzone: “Il cielo stanotte” è già in tendenza

Edoardo Donnamaria scrive e pubblica una canzone dedicata alla fidanzata Antonella Fiordelisi: “Il cielo stanotte” è già in tendenza.

“Queste cose non le so dire” aveva ammesso nella casa del Grande Fratello Vip quando Antonella Fiordelisi, durante il loro ultimo confronto in casa prima della squalifica gli aveva chiesto di aprirsi con lei ed esprimere totalmente i propri sentimenti e, invece, lasciata la casa di Cinecittà, Edoardo Donnamaria non solo sta dimostrando di saper dire parole d’amore alla fidanzata ma sta compiendo tantissimi gesti che dimostrano il suo forte sentimento per Antonella. L’ultimo che ha scatenato letteralmente l’entusiasmo dei fan e lasciato senza parole la stessa Antonella che non si aspettava assolutamente nulla è l’annuncio della pubblicazione di una canzone totalmente dedicata alla Fiordelisi.

Si intitola “Il cielo stanotte” ed è stata scritta e incisa da Edoardo Donnamaria che, come artista musicale, su Spotify e YouTube si chiama Drojette che ha già pubblicato altri quattro brani “Sottone”, “Che palle”, “17” e “Soldati senza armi”. “Il cielo stanotte” sarà disponibile per Antonella e tutti i fan dal 4 aprile, a mezzanotte. L’annuncio, naturalmente, ha scatenato la reazione del web, ma anche della stessa Antonella che ha scoperto tutto da una storia pubblicata da Edoardo su Instagram.

Il cielo stanotte: la canzone di Edoardo Donnamaria che racconta la sua storia d’amore con Antonella Fiordelisi

Prima con una storia su Instagram e poi con un tweet, Edoardo Donnamaria Drojette ha annunciato l’uscita della canzone “Il cielo stanotte” svelando alcune frasi del testo totalmente dedicato alla sua storia d’amore con Antonella Fiordelisi che, da sei mesi, appassiona il pubblico per l’intensità del sentimento che li lega sin dalle prime settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip.

“E da voi com’è il cielo stanotte? Fuori il 4 a mezzanotte”, ha cinguettato Edoardo pubblicando la foto della copertina del singolo che vedete qui in basso. Su Instagram, invece, ha fornito una piccola anticipazione del testo.

“Che ti basta una macchina, il pieno, una foto e che stia più vicino a te, ce ne andiamo da qui, ohhh, tu mi prendi la manoooooo!!”, canta Drojette. Poche parole che, però, rappresentano esattamente la sua storia d’amore con Antonella che, in casa, aveva sempre raccontato di essere felice con delle piccole attenzioni ed è ciò che sta accadendo da due settimane.

Da quando è stata eliminata dal Grande Fratello Vip, ha trascorso ogni istante con Edoardo viaggiando con lui in auto, camminando mano nella mano ed immortalando ogni momento con selfie di coppia. L’annuncio di Edoardo ha inoltre scatenato l’entusiasmo dei fan dei Donnalisi che, su Twitter, si sono scatenati mandando immediatamente in tendenza l’hashtag #ilcielostanotte.

La reazione di Antonella Fiordelisi e delle famiglie

Antonella Fiordelisi è rimasta letteralmente spiazzata dal regalo che Edoardo ha deciso di farle. L’ex schermitrice ha scoperto tutto guardando la storia Instagram del fidanzato mentre era a letto con la febbre. “Ma che hai fatto? E’ una canzone?”, chiede incredula Antonella mentre ascolta la canzone. “Sì, per te amore”, risponde Edoardo mentre Antonella lo abbraccia per l’emozione per poi riempirlo di baci quando Edoardo pubblica una successiva storia con il link del profilo Spotify.

Questa è LA SEQUENZA DI STORIE del @drojette più bella di sempre 🤏🏼🥹🤏🏼 Avvocà che guaio che hai combinato e mo a noi Donnalisieeee chi ci recupera più 🤧🫶🏼

Come direbbe la Doc @Anto_Fiordelisi: “C’AVETE PORTATO FINITI 🥲♥️”#ilcielostanotte #donnalisi pic.twitter.com/UdZ8U4vzFD — 1Ales6 (@AlessiaMercata2) April 2, 2023

“Io non ho parole.. ho la febbre a 38 apro Instagram e vedo questa storia.. una canzone per me? Ti amo da morire. E ora come faccio ad aspettare fino al 4? Sono troppo curiosa”, ha cinguettato su Twitter.

Io non ho parole.. ho la febbre a 38 apro Instagram e vedo questa storia.. una canzone per me?🥹 ti amo da morire.

E ora come faccio ad aspettare fino al 4? Sono troppo curiosa #donnalisi https://t.co/G8OngLmv9u — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) April 2, 2023

“Ti amo. E meno male che queste cose non le sai dire… Sai sempre come rendermi felice. Ora aspetto solo il 4”, ha poi aggiunto su Instagram.

Immediata anche la reazione dei genitori di Edoardo che hanno condiviso una foto del loro cielo utilizzando l’hashtag #ilcielostanotte.

Anche il papà di Antonella Fiordelisi, il signor Stefano, ha pubblicato una storia su Instagram scrivendo “Il cielo stanotte” e ringraziando il Grande Fratello, probabilmente, per aver permesso ad Edoardo e Antonella di conoscersi e innamorarsi.

Infine, Marco Giro, manager e amico di Antonella ed ora anche di Edoardo, ha svelato di aver già ascoltato in anteprima la canzone definendola una “bomba”.

Per i Donnalisi, dunque, il countdown è ufficialmente partito. Il 4 aprile sarà una giornata importante per Edoardo Donnamaria. Dalle 17 alle 19 torna in radio sulle frequenze di Radio Zeta mentre a mezzanotte uscirà la canzone “Il cielo stanotte”.