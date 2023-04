Questo rimedio tutto naturale ti aiuterà a combattere le doppie punte

Scopri come dire addio alle doppie punte grazie ad un rimedio del tutto naturale. Il risultato sarà unico!



Quello delle doppie punte è un problema che riguarda un po’ tutte e che nel corso della vita si può presentare più o meno spesso a causa di svariati motivi. Da una decolorazione troppo aggressiva, all’uso improprio di phon e piastre, i motivi per cui i capelli iniziano a spezzarsi e, spesso, persino a deteriorarsi del tutto, sono davvero tanti.

Per fortuna, ci sono altrettanti rimedi che sono in grado di curarli nel profondo e di mettere a posto anche le situazioni più tragiche. E nel caso delle doppie punte, si può persino contare su prodotti del tutto naturali. Dopo aver visto cosa sono le doppie punte, approfondendo alcuni tra i rimedi più adatti a sconfiggerle, ecco quindi un rimedio semplice e a base di prodotti naturali.

Come eliminare le doppie punte con un rimedio casalingo

Iniziamo con il dire che per eliminare definitivamente le doppie punte, il metodo più rapido è quello di spuntare i capelli andando a togliere, appunto, la parte spezzata e biforcuta. A volte, però, questo step può risultare difficile e poco apprezzabile. In questi casi entrano in gioco dei prodotti naturali che possono fare la differenza in modo economico (almeno rispetto a quelli di tipo industriale) e totalmente green. Un esempio è quello dell’impacco a base di avocado, albumi e olio extra vergine d’oliva.

Per realizzarlo dovrai semplicemente mescolare gli ingredienti tra loro in modo da ottenere una pasta che non coli. Fatto ciò dovrai applicarla ai capelli (ed in particolar modo alle punte) dopo lo shampoo. L’impacco dovrà agire per almeno trenta minuti dopo i quali potrai procedere con il normale risciacquo. Già dalla prima applicazione noterai che le doppie punte sono meno visibili e che la chioma appare più sana. Se non hai l’avocado puoi sostituirlo con il miele procedendo allo stesso modo. Otterrai comunque un buon risultato e potrai vantare dei capelli bellissimi anche se provati da diversi fattori.

Ovviamente, una volta appreso cosa fa male alla chioma e come evitare le doppie punte, il consiglio è quello di iniziare ad evitare frizioni, fonti di calore, decolorazioni troppo forti, esposizioni al sole senza proteggerli e tutto ciò che può comprometterne la buona salute. In questo modo, i tuoi capelli appariranno sempre più sani e con il passare del tempo le doppie punte saranno solo uno spiacevole ma lontano ricordo.