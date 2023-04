Vincitore Grande Fratello Vip 2022, chi è? Il nome è clamoroso

Il Grande Fratello Vip è agli sgoccioli: chi vincerà il reality? Ecco le ipotesi più plausibili secondo gli utenti sul web

Dopo quasi otto mesi, il Grande Fratello Vip sta definitivamente volgendo al termine: quasi tutti i finalisti sono stati decretati e a breve si terrà la puntata finale del reality, in cui verrà ufficialmente nominato il vincitore. Al 99%, però, potremmo già parlare però di vincitrice, in quanto al momento 4 finaliste su 5 sono donne: vi facciamo un prospetto di chi potrebbe a tutti gli effetti alzare la coppa scorrendo in basso…

Per il momento, infatti, a concorrere al primo posto sono in ordine di arrivo in finale: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Nikita Pelizon. L’unico finalista uomo di questa edizione è Edoardo Tavassi, che è riuscito a conquistare il suo posto poco prima della Pelizon: nonostante siano tutti molto amati dal pubblico, ci sono un paio di nomi favoriti rispetto ad altri.

A concorrere ancora per la finale ci sono però altri due concorrenti: Alberto De Pisis e Milena Miconi. A differenza degli altri, loro due risultano apparentemente più “deboli”, tuttavia il GF VIP non smette mai di riservare sorprese quindi è meglio non sbilanciarsi troppo nei giudizi. Possiamo dunque limitarci a immaginare chi, dei due, potrebbe ricoprire l’ultimo posto in finale…

Grande Fratello Vip, chi vincerà? Due nomi in pole position

Alla luce di otto mesi di trasmissione e, dunque, dei televoti avvenuti e le preferenze espresse, possiamo provare a dare un’idea di un papabile vincitore del Grande Fratello Vip. I nomi maggiormente “favoriti” sono indubbiamente due e vi spieghiamo perché scorrendo in basso…

Intanto, partiamo dai due concorrenti che ancora devono conquistare la finale: tra Alberto e Milena, favorita sembrerebbe la seconda. La donna, infatti, per quanto sia stata abbastanza lontana dalle dinamiche della Casa, si è sempre mostrata rispettosa ed educata, rendendosi sempre disponibile in servizi e pulizie domestiche. De Pisi, in un primo momento, era molto più amato, ma da quando ha mandato Luca Onestini al televoto, ha perso molti consensi.

Ma veniamo ora al dunque: tra i 5 finalisti, quali sono i favoriti? Micol e Giaele sembrerebbero essere quelle più lontane dalla vittoria, in quanto non hanno mai ottenuto preferenze nette dai telespettatori. Tavassi, dopo l’ultimo litigio con la fidanzata nella Casa, ha perso davvero molta credibilità e consensi: molti infatti, ad oggi, credono che la storia con Micol sia stata studiata dall’uomo per arrivare più agevolmente alla fine del programma.

Ebbene, sarebbero proprio Oriana e Nikita le papabili vincitrici di quest’edizione. La Marzoli, infatti, è abbastanza amata dai telespettatori e possiede un seguito massiccio: questo la rende decisamente una valida avversaria per la Pelizon. Eppure, pare che quest’ultima sia effettivamente la più forte in assoluto e la motivazione non è così difficile da intuire.

Nikira, di per sé, possiede una fanbase davvero molto unita , motivo per cui già in questo modo avrebbe potuto dare filo da torcere a tutti. A suo favore, però, c’è anche il cospicuo sostegno da parte dei Donnalisi: la Pelizon, infatti, ha stretto molto amicizia con Antonella nella Casa, la quale anche dall’esterno spinge molto i suoi fan a votarla fino alla fine come vincitrice.

Secondo voi chi vincerà il GF VIP?