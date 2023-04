Granita cremosa al caffé, con tre mosse facciamo meglio della gelateria

I segreti per preparare una granita cremosa al caffè anche più buona di quella della gelateria sono pochi e molti chiari: ora non ci batte nessuno

Le giornate si allungano, la temperatura si alza, c’è anche più voglia di stare in compagnia e di una pausa dolce diversa da solito. Allora perché non prepariamo una bella granita cremosa al caffé, fatta in casa e buona come quella della gelateria?

Anche per noi che non siamo professionisti, il trucco c’é e riesce benissimo. In realtà il nostro lavoro manuale dura pochissimo, perché il grosso tocca al freezer. Tutto quello che dobbiamo curare sono i tempi e le quantità.

Ma prima di passare alla ricetta vera e propria, un segreto per una perfetta granita al caffé. Ricordati anche del bicchiere, perché non può essere caldo o a temperatura ambiente. Quindi basterà lasciare i bicchieri o le coppe in frigo per mezz’ora o in freezer per 10 minuti prima del servizio e il gioco è fatto.

Granita cremosa al caffé, ingredienti e preparazione

Per preparare una perfetta granita al caffé cremosa ci serviranno 500 ml acqua, 280 ml caffè espresso, 150 g zucchero e 70 ml panna montata, Poi per completare, anche 3 cucchiai di cacao amaro e qualche chicco di caffè

Cominciamo a preparare il caffè espresso. Il che molti hanno ormai in casa la macchinetta con le cialde (me compresa), ma per arrivare alla quantità di caffè che ci serve ne dovremmo usare troppe. Quindi un trucco semplice è usare la moka e farlo con un’ottima qualità di espresso. Quanto intenso? Beh, quello dipende solo dai nostri gusti.

Poi prendiamo un pentolino, versiamo l’acqua e lo zucchero insieme, quindi portiamo ad ebollizione. Appena cominciamo a vedere le prime bollicine, abbassiamo la fiamma e lasciamo sobbollire per altri 5 minuti.

Il risultato finale deve essere simile a quello di uno sciroppo. A quel punto aggiungiamo anche il caffè espresso e mescoliamo con un cucchiaio di legno, ma meglio una spatola in silicone da pasticceria. Appena è tutto ben amalgamato, versiamo il contenuto in una ciotola, aspettiamo che si intiepidisca e copriamo con della pellicola. Poi infiliamo tutto in freezer.

Il grosso del lavoro è fatto. Ora c’è un ultimo trucco, quello decisivo per il risultato finale: ogni mezz’ora con un cucchiaio rimescoliamo la base per rompere i cristalli di ghiaccio generati dal congelatore. In tutto dovremo lasciarla dentro 5 ore, magari pure 6, quindi è un lavoro da ripetere più volte.

Ultimo passaggio: poco prima di tirare fuori la granita al caffé cremosa, montiamo la panna con le fruste elettriche fino a quando otteniamo una consistenza compatta. Ci servirà per completare i servizio.

Versiamo la granita al caffè nei bicchieri o nelle coppe scelte, insaporiamo con due o tre cucchiaini di panna montata, una spolverata di cacao amaro e qualche chicco di caffè. Siamo pronti, è tempo di servire.